İmam hatip camiası başkanını seçti: ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan oldu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği 58. Genel Kurulunu; bakan yardımcıları, milletvekilleri, dernek yönetimi, STK yöneticileri, üyeleri, gönüllüleri ve imam hatip camiasının katılımıyla Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu’nda yaptı. Program, Kur’an-ı Kerim Okuma Dünya Birincisi Hafız Mustafa Kızılcaoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

"Emanetin sorumluluğuyla çalıştık"

ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, Genel Kurul’da bir selamlama konuşması yaptı.

ÖNDER’in mezun dernekleri, üyeler, gönüllüler ve kendisini imam hatip camiasına ait hisseden her bir ferdiyle kocaman bir aile olduğunu belirten Çal, “Bu geniş aile ile birlikte ilk günkü heyecanla, şartlar ne olursa olsun vazgeçmeden bize verilen emanetin sorumluluğu ile yolumuza devam ediyoruz” dedi.

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Gençleri ilahi mesaj doğrultusunda yönlendirirken çağının donanımlarını kuşanmalarına öncülük ettiklerini belirten Çal sözlerini şöyle sürdürdü: Dünya hızla değişiyor ve bu değişimle birlikte tüm sistemlerin yeniden yapılandırılma ihtiyacı doğuyor. Eğitim de değişimden en çok etkilenen alan oluyor. Biz de kurum olarak değişen dünya şartlarında eğitim, öğretimin değişiminde, öğrencilerimiz ve aileleri için dijital çağın imkanlarıyla üzerimize düşeni layıkıyla yapmaya çalıştık.

"İmam hatipler başarılı ama yetmez"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, katılımcıları çocuklarını imam hatiplere göndermekle kalmayıp okul aile birliklerinde yer almayı çağırdı.

Program zenginliğinin imam hatipleri çok iyi bir noktaya getirdiğini ve bugün imam hatiplerde 9 farklı dilde hazırlık sınıfı sınıfının bulunduğunu belirterek, “İmam hatipler, camianın sahip çıkmasıyla başarı üstüne başarı eklemeye devam ediyor ama yetmez. LGS’de 90 küsur birinci çıkmış, imam hatiplerden 3 birinci yetmez. 10 kişi olması lazım. Hedefimizi böyle koyacağız” diye konuştu.

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"Daha çok yolumuz var"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye’de insanların evlatları yetişsin bir yandan da vicdanıyla, ahlakıyla, imanıyla bilimiyle, teknolojiyle beraber yürüsün istediklerini belirterek, “Bu mücadeleyi veren büyüklerimizden Allah razı olsun” dedi.

Bugün teknoloji imam hatip lisesi ile birlikte Celalettin Ökten hocanın tarif ettiği iki kanatlı tanımının hayata geçirilmiş olduğunu kaydeden Demircan, “Şimdi ÖNDER’in misyonu bitti mi? Hayır bitmedi. Daha önemli misyonları var. Çünkü uzaya gitmemiz gerekiyor. İha’lar Siha’lar, Akdeniz’de petrol çıkarma, yeni İpek Yolları... ÖNDER’in yapacağı daha çok iş var” ifadelerini kullandı.

"Hayırla bakan, hayırlı neticeler görür"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati ise “Bugün nimetlerin en güzel dönemini yaşıyoruz. İşte şimdi tam mücadele etmenin zamanı” dedi.

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“Şu eksik, bu niye olmadı” diye sorgulamaların başladığını kaydeden Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim yaşam felsefemiz; iyi bakan iyi görür, iyi gören iyi düşünür, iyi düşünen iyi karar verir, hayırla bakan hayırlı neticeler alır şeklindedir. Büyük bir salgın geldi, üzerimizden geçti. Hesap kitabımızı iyi yapmalı, bir nadas dönemi gibi görmeliyiz. Güzellikleri konuşmalıyız. Yaptıklarımızla burnumuz havaya kalkmadan övünmeliyiz. Çünkü Bu ülkede her alanda büyük adımlar attık.

"İki günümüzü bir etmeyeceğiz"

Genel Kurul, açılış konuşmalarından sonra divan teşekkülü, 57. dönem faaliyetleri, bütçe ve denetleme raporunun ibrası ve tüzük tadilatı ile devam etti.

Yapılan oylama ile genel başkanlığa seçilen Abdullah Ceylan yaptığı teşekkür konuşmasında, her bir kurumun asrın ihtiyaçlarına müdrik şekilde nitelikli bir hal alması için samimiyetle çalışacaklarını belirterek, “Bugünlerimiz ve yarınlarımız için değer üreten imam hatip okullarımıza hizmet yolunda bugünden sonra da hiçbir bahaneye boyun eğmeyip, iki günümüzü denk etmeyecek şekilde, durmaksızın çalışmayı kendimize bir görev biliyoruz” dedi.

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Ceylan, her derneği birer fikir atölyesine ve gençliğin cazibe merkezlerine dönüştürecek modeller geliştirerek çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.

OYNAT 00:30 Bilal Erdoğan: Türkiye'nin İmam Hatipleri dünyanın model okullarıdır Bilal Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği 58. Genel Kurulu'nda konuştu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 'İmam Hatipler, dünyanın model okulları oldu. Bütün İslam alemi için değil bütün dünya için model okullardır. Bizler İmam Hatipliler olarak bunun farkında değiliz ki Türkiye'nin geri kalanı bunun farkında olsun. İmam Hatiplerin gerçek anlamda ne olduğunu biz çok iyi bilelim ki çevremize de doğru anlatabilelim. ' dedi. BiP'te paylaş

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