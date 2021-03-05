Hayat ÖNDERin öncüsü Hakka yürüdü
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ÖNDER’in öncüsü Hakk’a yürüdü

ÖNDER’in öncüsü Hakk’a yürüdü

Geçmişi 1958’e uzanan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin kurucusu ve ilk başkanı yazar Mehmet Yahya Kutluoğlu 93 yaşında vefat etti. Kutluoğlu’nun cenazesi, öğle vaktinde Fatih Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, “ÖNDER’in öncülüğünü yapan ve bu günlere gelmesinde büyük gayretleri olan birisiydi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin kurucusu ve ilk başkanı yazar Mehmet Yahya Kutluoğlu 93 yaşında vefat etti.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin kurucusu ve ilk başkanı yazar Mehmet Yahya Kutluoğlu 93 yaşında vefat etti.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin kurucusu ve ilk başkanı yazarMehmet Yahya Kutluoğlu yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 93 yaşında vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden öğretmeni de olan Kutluoğlu için Fatih Camisi’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Merhumun oğulları Muhammed, Mehmet ve Abdullah Kutluoğlu burada taziyeleri kabul etti. Yakınları ve sevenleri, musalla taşına konulan Kutluoğlu’nun tabutunun yanına gelerek Kur’an-ı Kerim okudu ve dualar etti.

SEVENLERİ SAF TUTTU

  • Cenaze namazında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mürteza Bedir, ÖNDER Başkanı Kamber Çal, ÖNDER eski başkanları, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülin, merhumun yakınları, talebeleri ve sevenleri saf tuttu. Namazın ardından Kutluoğlu’nun cenazesi Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇOK DEĞERLİ BİR ADIM ATTI

ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal ÖNDER camiasına ve Kutluoğlu’nun sevenlerine başsağlığı diledi. Kutluoğlu’nun imam hatip camiasına öncülük ettiğini hatırlatan Çal, “İmam hatip serüveninin Türkiye’de başladığı 1951 senesinden bu güne kadar geldiği dönemde özellikle imam hatipler için kurulan ÖNDER’in öncülüğünü yapan ve bu günlere gelmesinde büyük gayretleri olan birisiydi. İmam hatip davası birçok badirelerden geçiyor. Bir sivil toplum kuruluşu olarak ÖNDER’in kurulması, imam hatiplerin haklarının savunması çok değerli bir hareketti. 1958 yılında Yahya Kutluoğlu hocamızın attığı bu adım çok değerli. Onun hala attığı adımın bugün de çok canlı şekilde var olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

ONUN AÇTIĞI YOL DEVAM EDİYOR

  • Eski ÖNDER Başkanı İbrahim Solmaz da, Kutluoğlu’nun İstanbul İmam Hatip Okulu’nun ilk mezunlarından olduğunu hatırlattı. Kutluoğlu’nun ilk mezun olan arkadaşlarıyla birlikte İmam Hatip Cemiyeti’ni kurduğunu belirten Solmaz, “İlk başkanı kendisi oldu ve uzun zaman da bu başkanlığı yürüttü. Mekanı cennet olsun. Onun izi ve açtığı yol devam ediyor. Sadakayı cariye anlamında hayır hasenatı hiç bitmeyecek” diye konuştu.
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