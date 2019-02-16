Hayat Organize İşler Sazan Sarmalı Netflixe düştü
SİNEMA

Organize İşler Sazan Sarmalı Netflix'e düştü​

Organize İşler Sazan Sarmalı Netflix'e düştü

İki hafta önce vizyona giren ve 2,5 milyon kişi tarafından izlenen Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi, Netflix'te yayınlanmaya başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Organize İşler Sazan Sarmalı'nın başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral gibi oyuncular rol alıyor.
Organize İşler Sazan Sarmalı'nın başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral gibi oyuncular rol alıyor.

Küresel medya devi Netflix, dün akşam saatlerinde büyük bir sürprize imza attı ve 1 Şubat'ta vizyona giren 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filmini yayınladı.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi 1 Şubat'ta vizyona girmişti. Film sinemaseverler tarafından büyük beğeni alırken, 2 hafta gibi bir sürede 2,5 milyon kişi filmi sinemada izledi.

Netflix açıklama yaptı

Konu hakkında açıklama yapan Netflix, şunları söyledi: "Netflix'te Türk filmi zamanı! Yılın en çok konuşulan yapımlarından Organize İşler Sazan Sarmalı bugünden itibaren Netflix'te. Türkiye dahil, ABD'den İngiltere'ye, Kanada'dan Danimarka'ya, 190'dan fazla ülkedeki izleyiciler, İstanbul'un altını üstüne getiren üçkağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceralarına tanıklık edecek.

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