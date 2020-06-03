Orhan Veli’nin hazırladığı Yaprak dergisi online erişime açıldı

TÜSTAV, 1949-1950 yıllarında şair Orhan Veli Kanık öncülüğünde çıkmış edebiyat dergisi Yaprak’ın tüm sayılarını erişime açtı.

Kitapeki’nde yer alan habere göre, ilk sayısı 1 Ocak 1949’da çıkan dergide Cahit Sıtkı Tarancı, Sait Faik Abasıyanık, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Külebi gibi şair ve yazarların eserleri yayımlandı. Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat’ın toplumsal yanı ağır basan şiirlerinin de yayımlandığı dergi aracılığıyla Orhan Veli de ülke sorunlarını ele aldığı makalelerini okura ulaştırdı. Böylelikle şairliğinin yanı sıra fikir insanlığını da ön plana çıktı.

Dergiyi sürdürebilmek için ceketini bile satan Orhan Veli, son sayıyı yayımlayabilmek için ise Abidin Dino‘nun kendine hediye ettiği resimleri elden çıkardı.

Derginin kapanmasının ardından İstanbul’a geri dönen Orhan Veli, aynı yılın Kasım ayında bir haftalığına geldiği Ankara’da belediyenin kazdığı bir çukura düştü ve başından hafifçe yaralandı. İki gün sonra İstanbul’a geri dönen Orhan Veli, 14 Kasım günü bir arkadaşının evinde öğle yemeği yerken fenalaştı. Hastaneye kaldırılan şair hayata veda etti.

1 Şubat 1951’de arkadaşları tarafından anısına Son Yaprak çıkarıldı. Tek sayı olarak basılan bu dergide Orhan Veli’nin daha önce görülmeyen şiiri “Aşk Resmi Geçidi” yayımlandı.

Derginin tıpkıbasımı Milliyet Sanat dergisince 1981 yılında ek olarak verildi.

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