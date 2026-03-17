Oscar'da savaş sessizliği

Oscar Ödülleri” olarak da bilinen, sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden 98. Akademi Ödülleri’nin kazananları belli oldu. Bu yıl 98’incisi düzenlenen Oscar Ödül Töreni, ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre’da gerçekleştirildi. Törenin sunuculuğunu komedyen Conan O’Brien üstlendi. 14 dalda aday gösterilen “One Battle After Another/Savaş Üstüne Savaş” filmi “En iyi Film” ve “En İyi Yönetmen” başta olmak üzere 6 dalda ödül kazanarak geceye damgasını vurdu.

Yalnızca ödüllerle değil verilen siyasi mesajlarla da gündem olan Oscar gecesi, bu sene üç maymunu oynadı. Ödül gecesinin düzenlendiği mekânda güvenlik önlemleri arttırıldığı, savaşa dair vurguların olacağı konuşulduğu halde beklenen protestolar gerçekleşmedi. Javier Bardem’in konuşması haricinde Oscar’da tam bir savaş sessizliği hâkimdi.

SEAN PENN ÖDÜLÜNÜ ALMAYA GELMEDİ

Oscar adaylıklarında bu yıl iki film öne çıkmıştı. 16 adaylıkla rekor kıran “Sinners/Günahkârlar” ABD’nin kuruluş dönemindeki ırkçılığı öne çıkarırken, 14 adaylıkla “Savaş Üstüne Savaş” ise şimdiki ABD’nin yorumu olarak değerlen-diriliyordu. Bu iki güçlü adaydan Amerika’nın şimdiki yorumu olan “Savaş Üstüne Savaş”, “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” başta olmak üzere 6 dalda ödül kazanarak geceye damgasını vurdu. Filmin oyuncusu Sean Penn de “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü”ne layık görüldü, ancak ödülünü almaya gelmedi.

16 dalda aday gösterilen “Günahkârlar” filminin senaristi ve yönetmeni Ryan Coogler, “En İyi Özgün Senaryo”, başrol oyuncusu Michael B. Jordan da “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” olmak üzere toplam 4 ödül kazandı. Gecede “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü” ise beklenildiği gibi “Hamnet” filmindeki performansıyla dikkat çeken Jessie Buckley’a verildi.







