Pınar Çocuk Resim Yarışmasına başvurular uzatıldı

11:0316/03/2026, Pazartesi
Başvurular uzatıldı.
Pınar Çocuk Resim Yarışması için başvurular 15 Nisan'a uzatıldı.

Pınar tarafından ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların zihinsel gelişimlerini ve üretkenliklerini desteklemek amacıyla düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışmasına başvurular uzatıldı. Başvurular 15 Nisan'a kadar sürecek.

Yarışma iki yaş kategorisinde düzenlenecek

Bu yıl yarışmaya Türkiye’nin yedi bölgesi, Azerbaycan ve K.K.T.C’den ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak, öğrenciler 6 – 10 yaş (ilkokul) ve 10 – 14 yaş (ortaokul) olarak iki kategoride katılacak. Başvurularda yaratıcılığa, hayal gücünün farklılığına ve genişliğine, çevreyle olan ilişkilerinin estetik düzeyde ne şekilde ifade edildiğine de ayrıca bakılacak. Resim dilinin ve tekniklerinin yeterli ve etkili bir ayrıcalıkla, çocuk gözü ve dünyasına uygun olarak nasıl kullanıldığı kriterlerine dikkat edilecek. Katılımcılar, yarışmaya 25 cm X 35 cm ya da 35 cm X 50 cm ölçülerdeki resim kağıdına yapılmış resimlerle www.pinarcocukresimyarismasi.com adresindeki formu eksiksiz doldurup 15 Nisan’a kadar başvurabilecekler.

Kazananlara “Bisiklet” hediye edilecek

Pınar Çocuk Resim Yarışması’nı kazanan 6 – 10 Yaş Kategorisi’nden 9 öğrenci ile 10 – 14 Yaş Kategorisi’nden 9 öğrenci olmak üzere toplam 18 yarışmacıya, yaşına uygun Bisiklet hediye edilecek. Ayrıca yarışmayı kazanan çocuklara “Pınar Çocuk Resim Yarışması Kazanan Sertifikası” verilecek. Yarışmaya katılan öğrenciler arasından Jüri’nin belirleyeceği başarılı 3 öğrenciye, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığı ile bir eğitim öğretim yılı için burs verecek. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın bursları takip eden eğitim ve öğretim yılını kapsıyor.




