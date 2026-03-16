Pınar Çocuk Resim Yarışmasına başvurular uzatıldı

Bu yıl yarışmaya Türkiye’nin yedi bölgesi, Azerbaycan ve K.K.T.C’den ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak, öğrenciler 6 – 10 yaş (ilkokul) ve 10 – 14 yaş (ortaokul) olarak iki kategoride katılacak. Başvurularda yaratıcılığa, hayal gücünün farklılığına ve genişliğine, çevreyle olan ilişkilerinin estetik düzeyde ne şekilde ifade edildiğine de ayrıca bakılacak. Resim dilinin ve tekniklerinin yeterli ve etkili bir ayrıcalıkla, çocuk gözü ve dünyasına uygun olarak nasıl kullanıldığı kriterlerine dikkat edilecek. Katılımcılar, yarışmaya 25 cm X 35 cm ya da 35 cm X 50 cm ölçülerdeki resim kağıdına yapılmış resimlerle www.pinarcocukresimyarismasi.com adresindeki formu eksiksiz doldurup 15 Nisan’a kadar başvurabilecekler.