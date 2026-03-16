AKM’de sanat haftası: Operadan tiyatroya dopdolu program

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), mart ayının son haftasında farklı disiplinlerden sanat etkinlikleriyle yoğun bir program sunuyor. Operadan tiyatroya, klasik müzikten caz konserlerine uzanan etkinlik takvimi boyunca usta sanatçılar ve seçkin topluluklar AKM sahnelerinde yer alacak.

İlk program 24 Mart'ta

Bayram sonrası ilk etkinlik, 24 Mart’ta İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun “Bir Milletin Dirilişi: Çanakkale 1915 Mehter Konseri” olacak. Çanakkale Savaşı’nın destansı ruhunu yansıtan eserlerin seslendirileceği konser, AKM Tiyatro Salonu’nda yapılacak. 25 Mart akşamı ise TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası sahne alacak. Orkestra, caz ve hafif müzik repertuvarından seçilen eserlerle dinleyicilere müzik dolu bir akşam yaşatacak.

Tiyatro da var konser de

27 Mart’ta AKM sahneleri hem tiyatro hem de klasik müzikle hareketlenecek. Aynı gün tiyatro oyuncusu Özgür Özgülgün’ün kaleme alıp sahneye taşıdığı “Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik” oyunu izleyiciyle buluşurken, Türk Telekom Opera Salonu’nda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konser verecek. Senfoni orkestrası programında Tchaikovsky’nin İkinci Piyano Konçertosu ile Debussy ve Ravel’in eserleri yer alacak. Aynı günlerde İstanbul Devlet Tiyatrosu da Kurtcebe Turgul’un yazdığı “Bence Katil Öldürdü” oyununu 27–29 Mart tarihleri arasında sahneleyecek. Polisiye türündeki yapım, mizah ve sürprizlerle dolu hikâyesiyle izleyiciyi cinayet mahallinde geçen sıra dışı bir komediye davet ediyor.

Flüt sesi AKM'de yükselecek

28 Mart’ta gün, sabah saatlerinde Türk Telekom Prime Kahve Konserleri kapsamında düzenlenecek “Romantik Çello” resitaliyle başlayacak. Aynı akşam ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin yeni prodüksiyonu “Edusa – Bir Anadolu Hikâyesi” Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek. Hafta sonu programı ise klasik müzik resitaliyle devam edecek. Flüt sanatçısı Şefika Kutluer, 29 Mart’ta “Sihirli Flüt” resitaliyle AKM Tiyatro Salonu’nda sahne alacak.

Etkinlik haftası, 30 Mart’ta sanat hayatının 50. yılını kutlayan opera sanatçısı Suat Arıkan için düzenlenen özel konserle sürecek. Program, 31 Mart’ta İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nun Hüzzam makamına odaklanan “Bir Safâ Bahşedelim” konseriyle sona erecek. Mart ayının son günlerinde AKM sahneleri, farklı müzik türleri ve tiyatro yapımlarıyla sanatseverlere yoğun bir kültür programı sunacak.







