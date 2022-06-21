Hayat ÖSYM Başkanı Halis Aygün rekor katılımlı YKS sınavının organizasyonunu anlattı Hazırlık 44 gün sürdü
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün rekor katılımlı YKS sınavının organizasyonunu anlattı: Hazırlık 44 gün sürdü

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu düzenlenen sınavın en fazla başvuru yapılan YKS olduğunu belirtti. Bu yıl bazı ilçelerde de sınav yapıldığını hatırlatan Aygün, "Hazırlıklar 44 gün sürdü. Yaklaşık 5,5 milyon kitapçık ve cevap kâğıdı basıldı, 468 nakil aracı kullanıldı. Toplam 869 bin 374 kişi görev aldı" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖSYM Başkanı Halis Aygün rekor katılımlı YKS sınavının organizasyonunu anlattı: Hazırlık 44 gün sürdü
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2022-YKS) en fazla adayın başvurduğu YKS olma özelliğini taşıdığını belirtti..

NUSAYBİN’DE İLK KEZ YKS

2022-YKS’nin, 18 Haziran Cumartesi sabah Temel Yeterlik Testi (TYT), 19 Haziran Pazar sabah Alan Yeterlik Testleri (AYT), aynı gün öğleden sonra Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum halinde, KKTC/ Lefkoşa dahil 208 sınav merkezinde tamamlandığını hatırlatan Aygün, Ankara’nın Çubuk, Kahramankazan ve Pursaklar, Balıkesir’in Gönen, Konya’nın Karapınar, Mardin’in Nusaybin, Mersin’in Erdemli ve Sivas’ın Şarkışla ilçelerinde bu yıl ilk defa YKS düzenlediklerini aktardı.

Halis Aygün
Halis Aygün

Aygün, YKS kapsamındaki hazırlıklara ilişkin, “Sınav evrakının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 44 gün sürdü. Yaklaşık 5,5 milyon adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Sınav evrakının sınav merkezlerine naklinde 468 şehirler arası nakil aracı kullanıldı. Sınavlarda üç oturumda toplam 869 bin 374 kişi görev aldı.” dedi.

BAŞVURULAR %24 ARTTI

Aygün, 2022-YKS’ye başvuranların sayısının yüzde 24,36’lık artışla 3 milyon 243 bin 425’e yükseldiğini, TYT’nin 10 bin 537 binadaki 180 bin 601 salonda 521 bin 191 görevliyle yapıldığını kaydetti. AYT’nin 6 bin 17 binadaki 111 bin 531 salonda 317 bin 765 görevliyle, YDT’nin ise 882 binadaki 7 bin 618 salonda 30 bin 418 görevliyle yapıldığını belirten Aygün, bu yıl engelli adaylar için 9 bin 476 okuyucu ve işaretleyicinin görev yaptığını ifade etti. Aygün, sınava ilişkin şunları söyledi:

BÜYÜK EMEK VARDI

“2022-YKS, en fazla adayın başvurduğu YKS olma özelliğini taşıyor. Rekor başvurunun gerçekleştiği ve son yılların en büyük sınav organizasyonu olan 2022-YKS’yi başarıyla tamamladık. Hazırlık ve sınav uygulama süreçleri açısından çok büyük emek barındıran bir organizasyondu. Son yılların en büyük sınav organizasyonu olan 2022-YKS’yi sorunsuz şekilde başarıyla tamamladık. 208 sınav merkezinde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve emek veren büyün personelimizi kutluyorum.”

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