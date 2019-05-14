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Hayat Öykü Arinin annesinden umut olun paylaşımı
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AKTÜEL

Öykü Arin'in annesinden umut olun paylaşımı

Antalya'da 4 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'nın annesi, sosyal medya hesabından "Donör olun, umut olun ve vazgeçmeyin" paylaşımı yaptı.

Haber Merkezi AA
Eylem Yazıcı ve kızı Öykü Arin Yazıcı
Eylem Yazıcı ve kızı Öykü Arin Yazıcı

Eylem ve Çağdaş Yazıcı çifti kasımda juvenil miyelomonositik lösemi teşhisi konulan çocukları Öykü Arin için hem Türkiye'de hem de yurt dışında başlattığı "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasından beklenen haber gelmeyince, Antalya'daki özel bir hastanede tedavi gören 4 yaşındaki çocuğa annesinden alınan yarı uyumlu ilik nakledildi.

Hastanede müşahede altında tutulan Öykü Arin'le ilgili gelişmeleri sosyal medyadan sık sık paylaşan Eylem Yazıcı, doktorların kızına yapılan naklin tutup tutmadığına yönelik somut bir şey söylemediklerini bildirdi.

"Donör olun" çağrısı yapıyor

Önümüzdeki hafta cuma gününe kadar doktorların kesin bir şey söylemesini beklediklerini ifade eden Yazıcı, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Yaklaşık 3 ay içinde 150 bine yakın donöre ulaşmıştık. Henüz onların çalışılması mümkün olmamıştı. Dolayısıyla bütün Öykü'ler için donör olun çağrısı yapıyorum. Donör olun, umut olun ve vazgeçmeyin. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum, bir an önce 150 bine yakın numunenin çalışılmasını talep ediyorum. Bu ülkede çocuklarına sahip çıkmak için mücadele eden çok sayıda anne var. Ben de onlardan biriyim. Çok zormuş ama çok özelmiş."

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