Hayat Oytun Erbaştan babası hakkındaki eleştirilere açıklama Herkes benim pazarcı olduğumu bilir
AKTÜEL İSTANBUL

Oytun Erbaş'tan babası hakkındaki eleştirilere açıklama: Herkes benim pazarcı olduğumu bilir

Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, TVNET canlı yayınında kendisine "Pazarcıdan bilim adamı mı olur" şeklinde eleştirilerin geldiğini belirterek "Biz Anadolu çocuğuyuz. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu" dedi. Bu sözleri üzerine hedef tahtasına oturtulan Erbaş, Instagram hesabından yeni bir açıklama yaptı. Babasının bankacı olması nedeniyle 'yalancılıkla' itham edilen Erbaş, "Ben dedemin yanında büyüdüm. Ödemiş'te benim pazarcı olduğumu herkes bilir." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oytun Erbaştan babası hakkındaki eleştirilere açıklama: Herkes benim pazarcı olduğumu bilir
Doç. Dr. Oytun Erbaş

Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Erbaş'ın "Bana ‘pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler. Halka anlaşılır şekilde açıklama yapıyorum, bu nedenle kıskanıyorlar. Biz Anadolu çocuğuyuz. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu" açıklaması sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

"DEDEMİN YANINDA BÜYÜDÜM"

Babasının bankacı olduğu için 'yalancılıkla' itham edilen Erbaş, yeni bir açıklama yaparak dedesinin yanında büyüdüğünü belirtti.

Oytun Erbaş'tan babası hakkındaki eleştirilere açıklama: Herkes benim pazarcı olduğumu bilir
OYNAT 03:15
Oytun Erbaş'tan babası hakkındaki eleştirilere açıklama: Herkes benim pazarcı olduğumu bilir
Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, TVNET canlı yayınında kendisine 'Pazarcıdan bilim adamı mı olur' şeklinde eleştirilerin geldiğini belirterek 'Biz Anadolu çocuğuyuz. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu' dedi.

Bu sözleri üzerine hedef tahtasına oturtulan Erbaş, Instagram hesabından yeni bir açıklama yaptı. Babasının bankacı olması nedeniyle 'yalancılıkla' itham edilen Erbaş, 'Ben dedemin yanında büyüdüm. Ödemiş'te kime sorarsanız sorun benim pazarcı olduğumu herkes bilir.' ifadelerini kullandı.

"PAZARCI OLDUĞUMU HERKES BİLİR"

Hafta sonu pirinç, hafta içinde ise patates sattığını söyleyen Erbaş, "Üniversitede tıp fakültesinde dördüncü sınıfa kadar da satmaya devam ettim. Üniversite sınav gününe kadar da pazarcılık yapmışımdır. Ödemiş'te kime sorarsanız sorun benim pazarcı olduğumu herkes bilir." dedi.

Dedesinin pirinççi, ailesinin de esnaf olduğunu kaydeden Erbaş, "Çok mobbing yediğimiz doğrudur. Çünkü biz yılbaşı kutlamayan, elimizde kadeh gezdirmeyen tipleriz. Kravat takmayız. Biz o müdahalelere yılmadık ve canavar gibi bir bilim adamı olduk." diye konuştu.

Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım
HAYAT
Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım

Doç. Dr. Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım
OYNAT 00:59
Doç. Dr. Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım
TVNET canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yapan Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, 'Bana 'pazarcıdan bilim adamı mı olur' dediler.

Halka anlaşılır şekilde açıklama yapıyorum, bu nedenle kıskanıyorlar. Biz Anadolu çocuğuyuz. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu' ifadelerini kullandı.

Oytun Erbaş 'Koronavirüs bizi teğet geçecek' sözlerini savundu: Kesinlikle öyle oldu
OYNAT 03:20
Oytun Erbaş 'Koronavirüs bizi teğet geçecek' sözlerini savundu: Kesinlikle öyle oldu
Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, TVNET canlı yayınında koronavirüs ile ilgili geçmişte yaptığı değerlendirmelere açıklık getirdi. Koronavirüsün Türkiye'yi teğet geçeceği iddiası nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Erbaş, bu görüşünü savunarak 'Kesinlikle öyle oldu. Dünyada ölüm oranlarına baktığınızda ortalamanın altındayız' dedi.


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