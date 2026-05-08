Parker’dan şıklığı tamamlayan bir anneler günü seçimi

Yazının gücünden ve imzanın kalıcılığından ilham alan özel tasarım, estetik ve işlevselliği bir arada sunuyor. Modern çizgileri, güçlü renk karakteri ve rafine detaylarıyla dikkat çeken bu seçkin parça; yalnızca bir hediye değil, aynı zamanda annelerin zarafetini ve güçlü duruşunu simgeleyen özel bir obje olarak konumlanıyor.

İlhamı tamamlayan son dokunuş

Parker, yaratıcı sürecin en anlamlı anlarına eşlik eden, 2026’nın yeni ürünü IM The Finishing Touch Koleksiyonu’ndan Parker IM Mono Pembe Dolma Kalem tasarımıyla, yazma deneyimini daha kişisel ve ilham verici bir boyuta taşıyor. Koleksiyon, bir görünümü tamamlamaktan öte, anıları tamamlayan bir “son dokunuş” fikrinden ilham alıyor.

2026 yılına özel olarak sunulan Parker IM Mono Pembe Dolma Kalem modeli, serinin zarif ve modern tasarım anlayışını daha feminen ve dikkat çekici bir yorumla buluşturuyor.

Gül rengi ve mor tonlarının saten yüzeyde buluştuğu tasarım, sıcak bronz detaylarla dengelenerek sofistike bir bütünlük sunuyor. Günlük yazma deneyimini, anlamlı bir ifade alanına dönüştüren bu özel parça; yaratıcılığı destekleyen, ilham veren ve kullanıcıyla bağ kuran güçlü bir araç olarak konumlanıyor.

Zarif Parker hediye kutusunda sunulan ürün, Anneler Günü’nde hem estetik hem de duygusal değeri yüksek bir hediye alternatifi sunarken, KDV dahil 3.350 TL liste fiyatıyla satışa sunuluyor.







