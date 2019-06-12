Hayat Pavarottinin sıra dışı hayatı yakında beyaz perdede
KÜLTÜR SANAT

Pavarotti'nin sıra dışı hayatı yakında beyaz perdede

Dünyaya operayı sevdirmesiyle tanınan opera sanatçısı Luciano Pavarotti'nin hayatı, yakında beyaz perdeye yansıyacak.

Haber Merkezi AA
Pavarotti
Pavarotti

Albümleri rekorlar kırarak dünya genelinde 100 milyondan fazla satan Pavarotti'nin sıra dışı hayatı, Oscarlı yönetmen Ron Howard'ın merceğinden izleyiciyle buluşacak.

"Akıl Oyunları", "Da Vinci Şifresi" ve "Han Solo" filmlerinin yönetmeni Howard, Pavarotti'nin efsane bir isim haline gelme hikayesini bir ikon haline gelmeden öncesinden alıp müzikal kimliğinin ötesindeki Luciano'yu sinemaseverlere sunacak.

"Pavarotti" isimli belgesel, röportajlar, sanatçının aile arşivleri, daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri ve anlatılmamış hikayelerini anlatacak.

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