Perdeler hem evde hem sahnede açılıyor

Tiyatroseverlerin merakla beklediği 24. İstanbul Tiyatro Festivali için geri sayım başladı. Festival programında bu yıl Türkiye’den toplam 29 tiyatro, dans ve performans topluluğunun gösterisi yer alıyor. Bu yıl kadınları odağa alan birçok oyun göze çarpıyor. Meltem Cumbul’un oynadığı, Franz Kafka ve Milena Jesenská aşkının günümüze ulaşmamış “eksik parçaları”nı tamamlayan Ben “Sevgili Milena”, Fransız Devrimi’nin bir parçası olmuş ve giyotinle idam edilmiş dört kadını sahnede buluşturan K! Kültüral Performing Arts’ın Yağmur Yağmur rejisiyle sahnelenecek Madam Giyotin, Deniz Kaptan’ın Kadın Hikâyeleri kitabından uyarlanan Tut! Bırak!, erkekler tarafından katledilen kadınların sesini öbür dünyadan duyuran Ölü Kadınlar Diyarı, Yıldız Kenter anısına öğrencileri Mam’Art Tiyatro, Görkem Yeltan ve Ayça Bingöl tarafından sahneye taşınan Ben Anadolu ve yedi kadının, yedi COVID-19 öyküsünü anlattığı Her Güne Bir Vaka festivalde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

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4 YABANCI YAPIM VAR

Festival pandemi koşullarına rağmen bu yıl dört uluslararası projeyi seyircilerle buluşturuyor. Festivalin Açılış Gösterisi Diagonale Ascendante, Fransız Retouramont topluluğu tarafından Fabrice Guillot koreografisiyle hayata geçirilen bir dans projesi. Uluslararası dans topluluğu Club Guy & Roni ise festivalin “Hollanda Seçkisi” bölümünde son çalışması ile yer alıyor; üstelik bu gösterim Hollanda’dan canlı yayımlanıyor. Klasik baleye getirdikleri özgün yorumlarıyla seyircinin beğenisini kazanan bu topluluk Kuğu Gölü’nü kendi yorumlarıyla sahneye uyarlıyor.

İstanbul Tiyatro Festivali’nin “Hollanda Seçkisi” ortak paydası altında seyirciyle buluşacak bir diğer oyunu Babamı Kim Öldürdü?, son yılların en dikkat çekici yazarlarından biri olan Édouard Louis’nin, üçüncü otobiyografik romanından bir uyarlama… Pippo Delbono’nun Dopo La Battaglia’sı (Savaştan Sonra), ortaya çıkardığı boşluktan geçen sürekli bir akışla varoluşsal karanlığımızın kapılarını ardına kadar açan bir kompozisyon… Delbono tarafından yeniden yazılan Antonin Artaud, Franz Kafka, Alda Merini, Pier Paolo Pasolini, Walt Whitman, Rainer Maria Rilke, Alejandra Pizarnik gibi yazarların sözleri, bu performansta yeniden yankılanıyor. Çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşacak yapımda Alexander Balanescu’nun bestelediği ve canlı icra ettiği özgün müzik, söz ve dizelere eşlik ediyor.

ONUR ÖDÜLÜ ÜÇ USTAYA

24. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri bu yıl dansçı, koreograf Geyvan McMillen, yönetmen Işıl Kasapoğlu ve yönetmen Ivo van Hove’a takdim edilecek. Ödül takdimi ve ödül konuşmaları 14 Kasım Cumartesi günü Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleştirilecek açılış öncesi İstanbul Tiyatro Festivali’nin sosyal medya hesaplarından yayımlanacak. Takdim ve konuşmaları daha sonra İKSV YouTube kanalından ücretsiz olarak yayımlanacak. Oyunlar ve gösterim tarihleri hakkında detaylı bilgiyi tiyatro.iksv.org adresinden edinebilirsiniz.