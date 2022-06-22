Pınar Gültekin'in ailesi “haksız tahrik” indirimine isyan etti: Bu kararı kabul etmiyoruz

Muğla Menteşe’de üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27) vahşice öldüren Cemal Metin Avcı’ya verilen ‘ağırlaştırılmış müebbet’ cezasının ‘haksız tahrik indirimi’ ile 23 yıla indirilmesine tepkiler büyüyor. Darp edildikten sonra varile konularak diri diri yakılan Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, acılı ailenin kararla bir kez daha yıkıldığını söyledi.
HUKUK GARABETİ
- Epözdemir, “Kızları diri diri yakılmış bir aile tabi ki bunu kabullenemedi. Müthiş bir travma yaşadılar, adeta yıkıldılar. Zaten kızlarını kaybetmişler. Hukuken, fiilen kabul edilemez bir karar. Tam bir hukuk garabeti” dedi.
KATİL PROFESYONEL
Epözdemir, şunları kaydetti: “Münevver Karabulut cinayetinden bu yana, sosyal sorumluluk projesi olarak kadına şiddete kadın cinayetleriyle ilgilenen bir hukukçu olarak söylüyorum. Bu karar açıkça utanç verici bir karardır. Hunharca, vahşice ve canice bir cinayettir. Her aşamasını tasarlamış, öncesini, cinayet esnasını ve sonrasını. Resmen profesyonel bir katil gibi hareket ediyor sanık.”
14,5 YIL SONRA ÇIKACAK!
“Ezberlenmiş, kurgulanmış, kerameti kendiliğinden menkul bir haksız tahrik savunması yapıldı. Hem de aşamalarda kendisi bile haksız tahrik savunmasını 3 defa değiştirmişken, diri diri yakan bir sanığa uygulandı bu. Bu cani 14,5 yıl ceza evinde kalacak. Bu ülkede bir kadını diri diri yakmanın karşılığı 14,5 yıl mıdır ? 14,5 yıl ceza evinde yatıp sonra salıverilmek midir? Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum.”
Karara çifte itiraz
- Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Gültekin cinayetine ilişkin davada verilen karara hem kendilerinin hem de Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz ettiğini açıkladı. Katil Cemal Metin Avcı’ya verilen 23 yıllık cezanın istinafa taşındığını belirten Epözdemir şunları kaydetti: “Pınar Gültekin ile ilgili hukuk garabeti mahiyetindeki bu karara, hem katılan vekili olarak biz hem de esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıkların cezalandırılmasını talep eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı istinaf mahkemesi nezdinde itiraz etti.”