Pınar Gültekin'in ailesi “haksız tahrik” indirimine isyan etti: Bu kararı kabul etmiyoruz

Muğla Menteşe’de üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27) vahşice öldüren Cemal Metin Avcı’ya verilen ‘ağırlaştırılmış müebbet’ cezasının ‘haksız tahrik indirimi’ ile 23 yıla indirilmesine tepkiler büyüyor. Darp edildikten sonra varile konularak diri diri yakılan Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, acılı ailenin kararla bir kez daha yıkıldığını söyledi.

Cemal Metin Avcı

HUKUK GARABETİ

Epözdemir, “Kızları diri diri yakılmış bir aile tabi ki bunu kabullenemedi. Müthiş bir travma yaşadılar, adeta yıkıldılar. Zaten kızlarını kaybetmişler. Hukuken, fiilen kabul edilemez bir karar. Tam bir hukuk garabeti” dedi.

KATİL PROFESYONEL

Epözdemir, şunları kaydetti: “Münevver Karabulut cinayetinden bu yana, sosyal sorumluluk projesi olarak kadına şiddete kadın cinayetleriyle ilgilenen bir hukukçu olarak söylüyorum. Bu karar açıkça utanç verici bir karardır. Hunharca, vahşice ve canice bir cinayettir. Her aşamasını tasarlamış, öncesini, cinayet esnasını ve sonrasını. Resmen profesyonel bir katil gibi hareket ediyor sanık.”

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Pınar Gültekin’in babası Sıddık ve annesi Şefika Gültekin kararın nardından yıkıldı.

14,5 YIL SONRA ÇIKACAK!

“Ezberlenmiş, kurgulanmış, kerameti kendiliğinden menkul bir haksız tahrik savunması yapıldı. Hem de aşamalarda kendisi bile haksız tahrik savunmasını 3 defa değiştirmişken, diri diri yakan bir sanığa uygulandı bu. Bu cani 14,5 yıl ceza evinde kalacak. Bu ülkede bir kadını diri diri yakmanın karşılığı 14,5 yıl mıdır ? 14,5 yıl ceza evinde yatıp sonra salıverilmek midir? Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum.”

Karara çifte itiraz

Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Gültekin cinayetine ilişkin davada verilen karara hem kendilerinin hem de Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz ettiğini açıkladı. Katil Cemal Metin Avcı’ya verilen 23 yıllık cezanın istinafa taşındığını belirten Epözdemir şunları kaydetti: “Pınar Gültekin ile ilgili hukuk garabeti mahiyetindeki bu karara, hem katılan vekili olarak biz hem de esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıkların cezalandırılmasını talep eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı istinaf mahkemesi nezdinde itiraz etti.”

FOTOĞRAF 32 Türkiye'nin kanını donduran Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar verildi. Katil Cemal Metin Avcı'ya verilen müebbet hapis cezası, haksız tahrikle 23 yıla indirildi. Yargılanan tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın ise beraatine karar verdi.<br><br> Karar tepkileri beraberinde getirirken katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın avukatının duruşmada yaptığı skandal savunma ortaya çıktı. \"DURUP DURURKEN PINAR'I ÖLDÜREYİM DEMEDİ\"<br><br>Avukat savunmasında, \"Müvekkilim durup dururken gideyim şu Pınar'ı öldüreyim dememiştir\" dedi.<br><br> \"CANAVARCA HİSLE HAREKET ETMEDİ\"<br><br>Müvekkilinin canavarca cinayet işlemediğini savunan avukat, \"Müvekkil, canavarca hisle hareket etse başka türlü öldürürdü ellerini bağlayarak vs şekilde öldürürdü ama müvekkil, maktül hiç hareket etmediğini anlayınca gidip benzin alıp yakmıştır, amacı suç delillerini gizlemektir.<br><br> \"İTİRAF ETMESEYDİ CESET BULUNAMAZDI\"<br><br>Adalet tecelli etsin deniyor ama müvekkilim itiraf edip cesedin yerini gösterdiği için bu aşamaya gelinmiştir yoksa maktulün cesedinin bulunması mümkün değildi.\" savunmasında bulundu. Pınar Gültekin duruşmasında sanık avukatından tüyler ürperten savunma: Durup dururken 'öldüreyim' demedi Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Müebbet kararı "haksız tahrik" ile 23 yıla indirildi. Karar tepkileri beraberinde getirirken, duruşma sırasında Avcı'nın avukatının savunması ortaya çıktı. Sanık avukatı, müvekkilinin "durup dururken Pınar'ı öldürmediğini" ve cinayeti 'canavarca hisle' işlemediğini öne sürdü. Avukatın açıklamaları sırasında mahkeme salonu buz kesti.

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