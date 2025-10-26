Pistten tabağa uzanan hikâye

Formula 1’in resmi makarna sponsoru Barilla bu yıl Türkiye’de “Aile Tadında” temasıyla yeni bir boyut kazandırıyor. Makarnanın insanları nasıl bir araya getirebileceğini anlatan ve gerçek bir hikâyeden ilham alan reklam filmi 1979 Monza pistinde paylaşılan bir makarna tabağından doğan dostlukları yeniden canlandırıyor. O yılki unutulmaz yarışın ardından pist kenarındaki küçük bir odada, farklı takımlardan yarışçılar makarnayı paylaşmak için bir araya geliyor. Yarışın bitiş çizgisinin ötesinde rekabet yerini samimiyete, hız ise paylaşılan bir lezzetin huzuruna bırakıyor.

Yeni kampanya, bir sofrayı paylaşmanın insanları nasıl bir araya getirdiğini anlatan gerçek bir hikâyeden, İtalyan aşçı Luigi Montanini’nin, nam-ı diğer “Pasticcino”nun gerçek hayat hikayesinden ilham alıyor. Pistteki tutkuyu sofradaki mutlulukla buluşturan “makarnanın keyfini sürmek” söylemi bir yarış arabasının hızını ve bir tabak makarnanın etrafında toplanan ailelerin keyfini aynı duygu hattında birleştiriyor.

Günümüzde insanların yüzde 63’ünün hafta içi yemeklerini yalnız yemesi “Aile Tadında” kampanyasının da çıkış noktasını oluşturuyor. Modern dünyanın hızına karşı herkesi yavaşlamaya, bir araya gelmeye ve paylaşmanın duygusal zenginliğini yeniden keşfetmeye davet eden kampanya sofraların sadece karın doyurmak için değil, duyguları ve anıları paylaşmak için var olduğunu vurguluyor.

‘Yadigâr Buğdaylar’a yenilikçi ödülü

Puratos Türkiye, yenilikçi Sapore Zerun ekşi mayasıyla hayata geçirdiği “Yadigâr Buğdaylar” projesi ile “En Yenilikçi Gıda Okuryazarlığı Girişimi” ödülünün sahibi oldu. Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Merkezi (GİFT) tarafından bu yıl dördüncü defa verilen ödüller 71 firmanın 209 başvurusu arasından 35 kategoride en yenilikçi projelere verildi.

Anadolu’nun yerel buğday mirasını korumak, belgelemek ve yeniden üretime kazandırmak amacıyla 2023 yılında başlatılan proje Sivas’ın Kuşkayası Köyü, Çalözü Mezrası’nda unutulmaya yüz tutmuş (atalık) yadigâr Zerun buğdayı farklı disiplinlerden akademisyenlerle birlikte yeniden toprağa kazandırıldı. Bu buğdaydan elde edilen Sapore Zerun ekşi mayası ile Turna Ekmeği reçeteleri geliştirildi. Yadigâr Zerun buğdayını bir miras olarak nesillerdir geleceğe aktaran çiftçi Aktan Ailesi’nin hikayesi ise Puratos sponsorluğunda bir belgesel olarak kayıt altına alındı.

Venedik’te gastro diplomasi

İtalya’nın Venedik şehrinde düzenlenen 4. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi Türkiye’deki kuruluşların desteğiyle Türk lezzetlerinin tanıtıldığı gastro diplomasi atağına sahne oldu. Boğaziçi Üniversitesi ve İtalyan

Ca’ Foscari Üniversitesi işbirliğiyle yapılan kongreye 16 ülkeden 200’ün üzerinde akademisyen katıldı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Akdeniz’deki etkinliğinin bilimsel tartışmalarda ele alındığı kongrede Türkiye’nin tatları da tanıtıldı. Tanıtımda Türk kahvesinden çaya, çifte kavrulmuş lokumdan baklava ve akide şekerine, fıstık ve badem ezmesinden Mardin çöreğine kadar farklı lezzetler yer aldı. Etkinliğe Kurukahveci Mehmet Efendi, Cafer Erol, İkbal, Chaika ve Güllüoğlu gibi özel girişimlerle Yunus Emre Enstitüsü, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği İtalya şubesi, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü gibi kurumlar destek verdi.

Tarım politikaları izlenecek

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Türkiye tarım alanını sonuç odaklı izleyecek yeni bir proje başlattı. Çalışma projelerin gerçek etkisini izlemeye, kaynakların verimli kullanımını temin etmeye, şeffaflık ve hesap verebilirliği güçlendirmeye ve açlığa son vermeye katkıda bulunacak. Tam adı “Gıda ve Tarım Sektöründe Politika Yapımını İyileştirmek için Uluslararası Finanse Edilen Projelerin Sonuç Odaklı İzleme Kapasitesinin Güçlendirilmesi” olan proje sadece Türkiye için değil, Azerbaycan ve Özbekistan için de ortak bir kapasite geliştirme platformu görevi görecek.

Gözüme takılanlar

Mersin balığına dörtlü koruma

Dünyada nesli tükenme tehlikesindeki türler arasında olan mersin balığını korumak için 4 ülke işbirliği yaptı. Sinop Üniversitesi öncülüğünde yürütülen Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde hayata geçirilen girişim projesi Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna ve Romanya tarafından eş zamanlı uygulanacak.





Ülker’den “Çikolata İstanbul”

Geçtiğimiz yıl “Meşhur Dubai Lezzeti” adıyla Dubai çikolatasını ürün portföyüne katan Ülker şimdi de yenilikçi ürünü “Çikolata İstanbul”u özel bir etkinlikte tanıttı. Kadayıfın çıtırtısını, fındıklı dolguyu ve baklava parçacıklarını yeni bir üründe bir araya getiren şirket bu ürünle ilk defa bir ürün için global ölçekte tanıtım yaptı.





Gastronometro 10 yaşında

Metro Türkiye’nin Türk mutfağını korumak, geliştirme ve dünyaya amacıyla ülkemizin ilk gastronomi keşif platformu olarak hayata geçirdiği Gastronometro 10 yılı geride bıraktı. Bugüne kadar binlerce şef, üretici, akademisyen ve öğrenciye ilham veren platform akredite bir eğitim merkezi haline gelecek.

Urfa’nın “asma ekşisi”

Şanlıurfa’nın mutfak kültürünün önemli lezzetlerinden biri olan koruk suyunun “asma ekşisi” adıyla marka tescili yapıldı. Unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinin canlandırılması, yöre lezzetlerinin geleceğe taşınması ve dünya sofralarına sunulması kapsamında çalışmalar yürüten Haliliye Belediyesi girişimiyle koruk suyunu “asma ekşisi” ismiyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek marka haline geldi.

Gastronomi merkezinde menülere dahil edilen asma ekşisi üzümün ham halinin sıkılması ve doğal şekerle kaynatılmasıyla elde ediliyor. Ferahlatıcı bir içecek olarak öne çıkan ve soğuk olarak tüketilen ürün, iştah açıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı etkiye sahip. İçeriğindeki doğal maya sayesinde bağışıklık sistemini desteklenirken aynı zamanda güçlü bir antioksidan olarak biliniyor. Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde alınan tescil belgesi sadece geleneksel bir lezzetin korunmasıyla sınırlı kalmayıp aynı zamanda Şanlıurfa gastronomisine katma değer sağlamayı hedefliyor.

Sunumunda 600 mililitre kadar koruk suyu sürahiye alınıyor, üzerine bir litre de su ilave ediliyor. Buzunu da ekledikten sonra artık içmeye hazır. Yemeklerde ve salatalarda kullanılıyor.







