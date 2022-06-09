PKK'lı teröristler tarafından katledilen Şehit Aybüke Yalçın'ın vefatının üzerinden beş yıl geçti

Batman'ın Kozluk ilçesinde görev yapan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmişti.

Aybüke Yalçın'ın acısı yıllar geçmesine rağmen dinmedi. Türkiye, gençliğinin baharında eli kanlı terör örgütü tarafından hayattan koparılan Aybüke öğretmeni hiç unutmadı.

Belediye başkanının aracını hedef alan PKK'lı teröristlerin açtığı ateşin ortasında kalan Aybüke öğretmen yaralı halde hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Son yolculuğuna uğurlanırken tabutunda beyaz duvak ve çok sevdiği folklor şapkası vardı. Milyonlar onun için gözyaşı döktü, teröre lanet etti.

AYBÜKE ÖĞRETMENİN KANI YERDE KALMADI

Kahraman Mehmetçik, 3 yıl önce Aybüke öğretmenin intikamını aldı. O hain saldırı emrini veren "Agit Baran" kod adlı terörist, Batman'ın Sason ilçesinde etkisiz hale getirildi.

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Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, kızı olmadan geçen 5 yılın zorluklarını anlattı.

Türkiye'de teröre karşı büyük bir mücadele verildiğine dikkati çeken baba, "Hainlerin kökünün kazınması tabii ki millet olarak bizleri memnun eder. Askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz ve onların başındaki siyasi irade, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, diğer kurumlarımız mümkün olduğu kadar bunların temizlenmesine kendilerini adeta vakfetmişler. İnşallah sonu gelecek bu hainlerin. Dışardan gelen saldırıları güvenlik güçlerimiz ve askerlerimiz mutlaka karşılayacaktır ama bir de içeride olanlar var. İnşallah onların da üstesinden, hakkından Anadolu insanı gelecektir. Bizler uyanık olmalıyız. Devletimize, güvenlik güçlerimize yardımcı olmalıyız." dedi.

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OYNAT 06:53 Aybüke öğretmen için klip hazırladılar Batman'da PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın, üniversiteden sınıf arkadaşları şehit öğretmen için çektikleri klibi sosyal paylaşım sitesine yükledi. 9 Haziran Cuma günü Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonrası şehit olan Şenay Aybüke Yalçın'ın Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünden 25 sınıf arkadaşı, Aybüke öğretmenin sevdiği iki türküyle klip hazırladı. Aybüke Yalçın'ın 7'si atanmış 25 öğretmen arkadaşı Konya'da bir araya geldi. Arkadaşları Aybüke öğretmenin sevdiği 'Mağusa Limanı' ve 'Pencereden Kuş Uçtu' isimli türküleri seslendirmek için Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü çevresinde klip hazırladı. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın sesiyle başlayan klip, arkadaşları tarafından devam ettiriliyor. Türkü son kısmında "Uyan Aybükem uyan, uyanmaz oldun, yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun" sözleriyle sona eriyor.



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