Hayat Prof Dr Orhan Kural vasiyetini yazmış Kürk giyenler ve avcılar gelmesin bir tane bile canlı çiçek getirilmesin
AKTÜEL

Prof. Dr. Orhan Kural vasiyetini yazmış: Kürk giyenler ve avcılar gelmesin bir tane bile canlı çiçek getirilmesin

Prof. Dr. Orhan Kural vasiyetini yazmış: Kürk giyenler ve avcılar gelmesin bir tane bile canlı çiçek getirilmesin

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyetini bir video ile kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Cenaze törenini tüm detaylarına kadar düşünen Prof. Dr. Kural, kürk giyenlerin aktif avcılık ve hayvan ticareti yapanların cenazesine gelmemesini istedi. Kural, akademisyen Cengiz Kuzu'ya hakkını helal etmediğini söylerken, ayrıca cenaze için kimsenin canlı çiçek getirmemesini de rica etti.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Orhan Kural
Prof. Dr. Orhan Kural

Prof. Dr. Orhan Kural 70 yaşında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Prof. Kural, ölmeden önce vasiyetini açıkladığı bir video kaydı aldı. Kural, video kaydında vasiyetini şöyle açıkladı:

''Merhaba. Bunu dinliyorsanız, ben bu hayatta değilim artık. Yaşarken bu videoyu çektim. Bugüne kadar insanları üzdümse özür dilerim. Vatandaşlık görevimi yapmaya çalıştım. Sizlere daha iyi bir dünya bırakmaya çalıştım. Çocuklarınızın daha iyi yaşamasına çalıştım. Adaletli, daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için elimden geleni yapmaya çalıştım.

  • Bu arada özellikle beni çok üzen Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim. Burada da açıklamak istiyorum. Lütfen gayretli insanları engellemeyin. Onların hevesini kırmayın. Cengiz Kuzu'nun yaptığı gibi.

Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ÖĞRENCİLERİMİ ÇOK SEVDİM

En önemli isteklerimden biri kamu yararına bu kadar çalışarak oluşturduğum Türkiye Gezginler Derneği'nin yaşaması. Kurduğum Gezi Evi'nin devam etmesi. Bir beton yığını iken onu tarihi ev haline getirdiğim Ahırkapı'daki binamızın fonksiyonuna devam etmesi, konsolosluk olarak hizmet vermesi bakımından. Aynı zamanda tek ağaçla alıp, koru haline getirdiğim Fener Köyü'ndeki çiftliğin de devam etmesi yönünde kızımdan istekte bulundum. Ayrıca yazılı olarak bildirdim. Bu arada vasiyetimde yazdım. 9 yılı bölüm başkanı olarak 44 yıl İTÜ Maden Mühendisliği bölümünde hizmet verdim. Bu öğrencilerimi çok sevdim. Onlarla ortak çalıştım. Onlara bir burs imkanı sağlıyorum. Orhan Kural bursu yapılacaktır. Bu konuda Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'na belli bir para bıraktım."

CENAZEME KESİNLİKLE KÜRK GİYENLER VE FAAL AVCILAR GELMESİNLER

Gelelim son olarak cenazeme. Annem, babam ve kardeşimin yattığı hazır olan Zincirlikuyu'daki mezarıma kaldırılacağım. Cenazenin Zincirlikuyu Camii'nden yapılmasını istiyorum. Çünkü diğer camilerde trafik sıkışıklığı oluyor. Orası daha rahat park bakımından. Benim cenazeme kesinlikle kürk giyenler, bilmiyorum yaz mı olacak, kış mı olacak ama.. Ve faal avcılar gelmesinler istemiyorum kesinlikle. Özellikle hayvan ticareti yapanlar gelmesinler. Bir tane bile cenazemde canlı çiçek istemiyorum. Belediye başkanları dahil yollamasınlar. Onun yerine eğitim kurumlarına bağışta bulunsunlar. ÇEKÜL Vakfı aracılığıyla ağaç diktirirlerse daha da sevinirim. Benim sembolüm hayatım boyunca kitaplarımın dışında tahta kediler oldu. Onları da beraberinizde getirirseniz renklilik katarsınız cenazeme. Eğer size hediye ettimse lütfen beraberinizde getirin."

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural kimdir?
HAYAT
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural kimdir?


"ORGANLARIMI HEM KADAVRA OLARAK HEM DE KULLANILMASI İÇİN HEDİYE EDİYORUM"

Mümkün olacak mı bilmiyorum vasiyetimde de yazdım eğer mümkünse organlarımı hem kadavra olarak hem de kullanılması için hediye ediyorum. Bu yazılı olarak bildirildi. Çünkü yazılı olması gerekiyor. En çok merak ettiğim şey daima arkamdan ne yazılacak. Basın ne yazacak. İnsanlar ne konuşacaklar diye hep merak ettim. Herhalde şu anda o yapılıyordur diye düşünüyorum. Sizlere sağlıklı, nice mutlu coğrafyalarda uyanabileceğiniz, başarı dolu bir dünya diliyorum. Sevgiyle kalın.

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