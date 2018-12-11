Hayat Prof Dr Sanjay Subrahmanyam Türkiyeye geliyor
KÜLTÜR SANAT

Prof. Dr. Sanjay Subrahmanyam Türkiye’ye geliyor

Tarih alanındaki uluslararası çalışmalarıyla tanınan bilim insanı Prof. Dr. Sanjay Subrahmanyam, bir konferans için Türkiye’ye geliyor. Subrahmanyam, 12 Aralık Çarşamba günü Özyeğin Üniversitesi’nin Çekmeköy Kampüsü’nde düzenlenecek ’1680’lerde İmparatorluklar ve Bağlantılı Tarihler’ başlıklı konferansa katılacak.

IHA
Sanjay Subrahmanyam
Sanjay Subrahmanyam

Özyeğin Üniversitesi, kuruluşunun 10’uncu yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği etkinliklere, tarih alanındaki uluslararası çalışmalarıyla tanınan bilim insanı Prof. Dr. Sanjay Subrahmanyam’ın konuk olacağı konferans ile devam edecek.

Yapılan bilgilendirmede; Subrahmanyam, 12 Aralık Çarşamba günü Özyeğin Üniversitesi’nin Çekmeköy Kampüsü’nde düzenlenecek ’1680’lerde İmparatorluklar ve Bağlantılı Tarihler’ başlıklı konferansa katılacak.
Prof. Dr. Sanjay Subrahmanyam kimdir?

Araştırma ve çalışmalarını dünya tarihinin Ortaçağ ve erken modern dönemlerine dair konularda sürdüren ve pek çok uluslararası ödüle sahip Prof. Dr. Subrahmanyam, 2012 yılında İnsani Bilimler alanına katkılarıyla Infosys Ödülü’nü almıştı. L’inde sous les yeux de l’Europe: Mots, peuples, empires’ adlı kitabı, Musée du Quai Branly tarafından Martine Aublet Ödülü’ne layık görülen Prof. Subrahmanyam, 2004 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri’ndeki University of California’da (UCLA) sosyal bilimler alanında Irving ve Jean Stone Kürsüsü Başkanlığını yürütüyor.

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