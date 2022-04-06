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Hayat Radyoterapinin etkilerini azaltacak ilginç buluş Minik cam boncuklar
KANSER

Radyoterapinin etkilerini azaltacak ilginç buluş: Minik cam boncuklar

Bilim adamları vücuda yerleştirilen minik cam boncuklar geliştirerek, kanser hastalarının radyoterapiden yaşadığı yan etkileri azaltmayı planlıyor. Her biri bir milimetreden daha küçük olan düzinelerce boncuk insan vücuduna yerleştirilerek her radyoterapi sırasında radyasyonu emecek. Boncuklarda depolanan radyasyon planlanandan düşükse hastanın bir sonraki radyoterapi dozu arttırılacak. Ancak boncuklar dozun çok yüksek olduğunu ve çevredeki sağlıklı dokuya zarar verme tehlikesi olduğunu gösteriyorsa, doz düşürülecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Radyoterapinin etkilerini azaltacak ilginç buluş: Minik cam boncuklar
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Her biri bir milimetreden daha küçük olan düzinelerce boncuk, bir tüp aracılığıyla vücuda sokulur ve tümöre mümkün olduğunca yakın oturacak şekilde konumlandırılır. Her radyoterapi seansı sırasında boncuklar radyasyonu emer.

Boncuklarda depolanan radyasyon planlanandan düşükse ve kanserli hücreleri yok etmek için çok zayıfsa, hastanın bir sonraki radyoterapi dozu arttırılabilir. Ancak boncuklar dozun çok yüksek olduğunu ve çevredeki sağlıklı dokuya zarar verme tehlikesi olduğunu gösteriyorsa, doz düşürülebilir.

Kanser tedavisi biten genç ağlayarak anlattı
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Kanser tedavisi biten genç ağlayarak anlattı
Kanser tedavisi gören Ahmet Furkan Kapucu isimli genç hastalığından kurtulduğunu öğrendiği anları Twitter'dan ağlayarak paylaştı.

Tipik olarak, bir makine cilt yoluyla tümör bölgesine enerji yayar. Kullanılan doz tümörün tipine, bulunduğu yere ve boyutuna göre değişir. Doktorların ayrıca enerjinin vücuda ne kadar girmesi gerektiğini de düşünmeleri gerekir.

Kanser ve yaşlanmaya karşı büyük gelişme
FOTOĞRAF 14
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Bilim insanları rejeneratif tıp* için atılan önemli bir adımda çoğalabilen ilk canlı robotları üretti. Xenobots 3.0 adı verilen ve bir milimetre büyüklüğündeki canlı makinelerin canlı ve programlanabilir organizmalar olduğu belirtildi.
Title
Rejeneratif tıp, \"normal işlevi eski haline getirmek için insan veya hayvan hücrelerini, dokularını veya organlarını yenileme süreciyle ilgilinen tıp dalı anlamına geliyor.
Title
Kurbağa hücrelerinden üretilen bilgisayar tasarımlı organizmalar, tek hücreleri bir \"ağız\" içinde topluyor. Ardından, kendileri gibi görünen yavrularını serbest bırakıyor.
Title
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, kendi kendini kopyalayan canlı biyo-robotların, travmatik yaralanmalar, doğum kusurları, kanser, yaşlanma ve daha fazlası için daha doğrudan, kişiselleştirilmiş ilaç tedavisine olanak sağlacağını duyurdu.
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Bununla birlikte, Xenobot'lar ABD’de yer alan Tufts Üniversitesi ve Vermont Üniversitesi'ndeki (UVM) biyologlar ve bilgisayar bilimcileri tarafından ortaklaşa geliştirdi.<br><br>
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Xenobots 3.0, 2020'de ilk yaşayan robotlar olarak bildirilen Xenobot'ları ve silia adı verilen saç benzeri 'bacaklar'ı kullanarak kendi kendine hareket edebilen ve anıları tutma yeteneğine sahip Xenobots 2.0'ı takip ediyor.
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Vermont Üniversitesi'nde bilgisayar bilimcisi ve robotik uzmanı olan çalışma yazarı Joshua Bongard, “ Yürüyen Xenobot'ları ve ardından yüzen Xenobotlar’ geliştirdik. Şimdi, bu çalışmada, kendini kopyalayabilen Xenobot'ları ürettik.
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Organizmaların veya canlı sistemlerin içinde daha önce bilinmeyen bir alan olduğunu keşfettik ” dedi.
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Araştırmacılara göre Xenobots, akıllı ilaç dağıtımı için bilgisayar tasarımlı organizmaların geliştirilmesine yardımcı olacak.
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Tufts Üniversitesi'nden Michael Levin, \"Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde, insan hücrelerine ne yapmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Travmatik yaralanma, doğum kusurları, kanser ve yaşlanmanın çözümü budur.
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Bütün bu farklı problemler burada ortaya çıkıyor. Çünkü hangi hücre gruplarının inşa edileceğini nasıl tahmin edip kontrol edeceğimizi bilmiyoruz. Xenobot'lar bize bunu öğretecek” diye konuştu.
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Diğer taraftan, 2020'de bilim insanları, Afrika'nın bazı bölgelerinde bulunan bir kurbağa türü olan Xenopus laevis'in kök hücrelerinden uyarlanan orjinal bilgisayar tasarımlı Xenobot'ları elle yaptıklarını açıklamışlardı.
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Bu kapsamda, kurbağaların embriyolarından, herhangi bir doku veya organa dönüşebilen kök hücreler toplandı ve kuluçkaya bırakıldı. Daha sonra, küçük bir pens ve daha da küçük bir elektrot ile bir mikrocerrah, mikroskop altında tek hücreleri kesip bir bilgisayar tarafından belirlenen şekillerde birleştirdi.
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Doğada hiç görülmemiş vücut formlarında bir araya getirilen hücreler, embriyonik enerji depolarından güç alarak birlikte çalışmaya başladı.
Kanser ve yaşlanmaya karşı büyük gelişme
ABD'li bilim insanları, kendi kendini kopyalayarak üreyebilen ilk canlı robotları üretti. Kurbağa hücrelerinden yapılan ve Xenobots 3.0 adı verilen milimetrelik organizmaların, insan hücrelerinin faaliyetlerini kontrol edebildiği belirtildi. Bu sayede, kanser, yaşlanma, doğum kusurları ile daha birçok sağlık sorunu doğrudan çözülebilecek.

Ancak bir makine belirli bir dozu vermek üzere programlanabilse de, radyoterapideki bir zorluk tümöre ne kadar radyasyonun ulaştığını belirlemek.

Kanserli hastalar için umut programı
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Kanserli hastalar için umut programı

Çok azı işi bitirmeyebilir, çok fazlası ise iltihaplanma gibi yan etkileri kötüleştirebilir. Doktorlar, dozun doğru olup olmadığını yalnızca tümör küçülmeye başladığında veya zararlı yan etkilerin bariz belirtileri olduğunda bilir. Böylece cam boncuklar, tedaviyi en baştan iyileştirebilir.

  • Radyologlar Koleji'nde profesyonel uygulama ve klinik onkoloji tıbbi direktörü Dr Nicky Thorp cam boncuklar hakkında şunları söyledi: "Radyoterapi, kanseri tedavi etmek için sahip olduğumuz en önemli araçlardan biri. Onu daha güvenli ve daha etkili hale getirme çabalarını görmek cesaret verici. Bu teknolojiyi kullanan klinik deneylerin sonuçlarını görmek için sabırsızlanıyoruz."
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