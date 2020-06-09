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Hayat Rezan Has Müzesi kapılarını açıyor 15 Ağustos tarihine kadar ücretsiz
KÜLTÜR SANAT

Rezan Has Müzesi kapılarını açıyor: 15 Ağustos tarihine kadar ücretsiz

Rezan Has Müzesi kapılarını yeniden ziyarete açıyor. 15 Haziran’dan itibaren ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanan Müze, etkinlik ve sergi programıyla önümüzdeki dönemde sanatseverlere özlediği kültür ve sanat deneyimini yeniden yaşatacak. Gişede fiziksel temasın önlenebilmesi için Müze, 15 Ağustos tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rezan Has Müzesi 15 Haziran'dan itibaren açık olacak.
Rezan Has Müzesi 15 Haziran'dan itibaren açık olacak.

Rezan Has Müzesi, yaşadığımız olağanüstü süreçte fiziksel olarak kapansa da dijital ortamda hem yetişkinler hem de çocuklar için son derece renkli ve zengin içeriklerle sanatseverlerle birlikte olmaya devam etti. Müze, Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nın mirasçısı olarak fabrikadan eserleri dijital ortamda paylaşırken, küçük ziyaretçilerine de Antik Yunan mitolojisinden tanrı – tanrıça serisini sundu. Büyük ilgi toplayan bu seride her bir tanrı-tanrıçanın niteliği ve öyküsü paylaşılırken, basit ve sevimli aktivitelerle çocukların mitolojiyi kavraması ve sevmesi kolaylaştırıldı.

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Türkiye’nin ilk online açılan sergisi ziyarete açık

Rezan Has Müzesi’nin bu süreçte en dikkat çekici etkinliklerinden bir diğeri de salgın öncesi fiziksel olarak açmayı planladığı “Kayıp Dillerin Fısıldadıkları” sergisini dijital ortamda hayata geçirmesi oldu. Anadolu’nun kaybolan dillerinin insanlık için önemini anlatan ve yazı ile dilin toplumlar üzerindeki etkisini gözler önüne seren sergi, Türkiye’de online açılan ilk sergi olma özelliğini de taşıyor. Yazının icadından yola çıkarak, Anadolu’da yaşayıp, kaybolmuş antik diller ve halen yaşayan ancak risk altındaki ya da artık yitip gitmiş dilleri odağına alan heyecan verici öyküsü ile “Kayıp Dillerin Fısıldadıkları” sergisi için www.kayipdiller.com adresinde keşfe çıkılabilir.

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Ziyaretçiler ve çalışanlar için tüm hijyen önlemlerinin alındığı Rezan Has Müzesi’nde ziyaret saatleri her gün 10.30-15.30 olarak güncellendi. Gişede fiziksel temasın önlenebilmesi için Müze 15 Ağustos tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

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