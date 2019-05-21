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Hayat Rıfat Şallıel vefat etti
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​Rıfat Şanlıel vefat etti! Rıfat Şanlıel kimdir?

Rıfat Şallıel vefat etti

Ünlü besteci Rıfat Şallıel hayatını kaybetti. İtirazım Var, Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş, Kemancı gibi şarkıların bestecisi olan Şallıel, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Gönül Akkor, Müslüm Gürses, Bülent Ersoy gibi sanatçılarla çalıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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İtirazım Var, Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş, Kemancı gibi çok sayıda ünlü şarkının bestecisi olan Rıfat Şallıel hayata veda etti. Şallıel'in cenazesi, ikindi namazı sonrası Mersin Davultepe Mezarlığı’nda defnedilecek.

Rıfat Şallıel

RIFAT ŞALLIEL KİMDİR?

Rıfat Şallıel, piyanoyu virtüözlük derecesinde çalabilen, birçok hit esere imza atmış ve büyük yapımlarda ön sıralarda yer almış müzik ustalarındandır. 1960'ların sonundan itibaren müzik dünyasında adını duyurmayı başarmıştır. 1975 yılında ‘Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş’ şarkısıyla kariyerinde zirveye oturmuştur. Takip eden yıllarda ise başta Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur olmak üzere Gönül Akkor, Müslüm Gürses, Bülent Ersoy, Kibariye ve Neşe Karaböcek gibi isimlere bestelerini vermiştir. Çok sayıda ünlü ismin albümünde ise akordiyonu, piyanosu ve viyolası ile eşlik eden Şallıel’in, Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş, İtirazım Var ve Kemancı en sevilen bestelerinden bazılarıdır.

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