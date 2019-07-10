Rize'de 300 yıllık kemer köprü çöktü

Ambarlık köyünde Salarha Deresi üzerine 18'inci yüzyılda kesme ve moloz taştan inşa edilen tek gözlü Ambarlık Kemer Köprü, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 2003 yılında tescil edilerek koruma altına alındı.

Geçen yıl restore edilen 40 metre uzunluğunda 3,20 metre genişliğinde ve 10 metre yükseklikteki köprü, bu sabah saatlerinde kendiliğinden çöktü. Yolu düzenli moloz taş ile örülmüş bölgenin önemli tarihi değerleri arasındaki köprünün çökmesi, yöre sakinlerini üzdü. Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri çöken köprü enkazında incelemelerde bulundu.

Tarihi köprünün yıkık görüntüsü.

Tarihin silinmesini istemiyorlar

Salarha Vadisi Kalkındırma Derneği Başkanı Dursun Ali Toptan, Ambarlık'taki tarihi köprünün çöktüğünü üzüntü ile öğrendiklerini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Vadimizin kültür ve turizm bakımından tarihi aynası olan köprünün çökmesi, bizleri derinden üzmüştür. Bu tarihi köprü birkaç yıl öncesinde restore edilmişti. Onca dere taşkını, afet gören köprünün bugün yıkılmasının araştırılmasını yetkililerden zaman kaybetmeden istiyoruz. Aynı zamanda su debisi artmadan bir an önce tarihi köprünün taşları dereden çıkartılarak yeniden inşa edilip, vadimize kazandırılmasını istiyoruz. Böylesine önemli tarihin vadimizden silinip yok olmasını, kaybolmasını istemiyoruz.”

Köylerinin simgesi köprünün çökmesine üzüldüklerini söyleyen Hasan Türüt de, "Bu sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile uyandık. Aşırı bir gürültü oldu. Kaza oldu sandık. Baktık ki bizim 300 yıllık köprümüz yerinde yok. Bunca yıldır ayakta duran köprünün, geçen yıl restorasyonu yapılmıştı" diye konuştu.

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