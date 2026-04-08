Rize’de nadir görülen deniz kaplumbağası balıkçının kamerasına yansıdı

Karadeniz’de nadir görülen deri sırtlı deniz kaplumbağası, Rize açıklarında amatör balıkçılar tarafından görüntülendi.
Rize Şehir merkezinde av için Karadeniz’e açılan amatör balıkçı Caner Sözeri ve arkadaşının karşısına, Türkiye’de nadir gözlemlenen ve popülasyonuna daha çok Akdeniz’de rastlanan deri sırtlı deniz kaplumbağası çıktı.
İlk kez karşılaştıkları deniz canlısı karşısında şaşkınlık yaşayan balıkçılar, görüntülerini kaydederek durumu araştırılması için yetkilere iletti.
Kaplumbağanın görüntüleri, bilimsel çalışmalar için balıkçılar tarafından kayıt altına alındı.