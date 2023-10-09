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'Ruha Şifa Hüsn-ü Hat' sergisi İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

Albayrak Grubu, genç sanatseverleri ve usta hattatları buluşturmaya devam ediyor. “Ruha Şifa Hüsn-ü Hat” sergisinin açılışı, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. “Ruha Şifa Hüsn-ü Hat” sergisi, psikolojik sağlamlık olgusunun geleneğimizde nasıl icra edildiğine dair çalışmaları içeriyor. Sergi, 10- 30 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Pınar Görgü
12:18 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
“Ruha Şifa Hüsn-ü Hat” sergisi açılışı, 10 Ekim saat 18.00'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

“Ruha Şifa Hüsn-ü Hat” sergisi açılışı, 10 Ekim saat 18.00'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Her yıl farklı bir tema etrafında hat eserlerini bir araya getiren Albayrak Grubu, Ruh Sağlık Derneği ve Kim Psikoloji iş birliğinde, ruh sağlığı alanında bir hüsnü hat sergisi düzenlemek amacıyla yola çıktı.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi ev sahipliğinde yarın saat 18.00'da açılacak “Ruha Şifa Hüsn-ü Hat” sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.


Psikolojik sağlamlık, psikolojik esneklik, psikolojik iyi oluş temalarının konu olarak seçildiği sergide, Arapça Osmanlıca ve Türkçe yazılarda ruh sağlığı ile ilgili söylenmiş yazılmış birbirinden güzel hatları bir araya getiriyor.



Türkçe ve İngilizce olarak hat yazılarının hem metin hem videolarla birleştirildiği sergi, 10- 30 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.


Dr. Ömer Akgül

Arapça Osmanlıca ve Türkçe yazılarda birbirinden güzel hatlar bir araya getirildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, "Bizler geçmişin bilboardları olan geleneğimizdeki başa çıkma mekanizmaları hat yazılarımızı tekrar hatırlamak ve hatırlatmak ve bizi geçmişte güçlü kılan geleneklerimizden beslenerek şifayı aramak için 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününde bir sergi gerçekleştiriyoruz" dedi.


Akgül, "Malumunuz olduğu üzere pandeminin ve depremin psikolojik etkileri her geçen gün daha belirgin ortaya çıkmaktadır. Çok şükür biyolojik olarak belki hepimiz enfekte olmadık, enkaz altında kalmadık, buna rağmen psikolojik olarak hepimiz bir miktar enfekte olduk ve yıkıldık. Ve biyolojik salgın bittiğinde maalesef psikolojik salgının yıkıcı etkileri bulaşmaya devam edecek. Önümüzdeki yılların en önemli temalarından olacak psikolojik sağlamlık, psikolojik esneklik, psikolojik iyi oluş kavramları sık sık vurgulanacak.


Bizler de geçmişin bilboardları olan geleneğimizdeki başa çıkma mekanizmaları hat yazılarımızı tekrar hatırlamak ve hatırlatmak ve bizi geçmişte güçlü kılan geleneklerimizden beslenerek şifayı aramak için 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününde bir sergi gerçekleştiriyoruz.


Ruh sağlığı alanında bir hüsnü hat sergisi yapmak amacıyla çıktığımız bu yolda başta Arapça Osmanlıca ve Türkçe yazılarda ruh sağ sağlığı ile ilgili söylenmiş yazılmış güzel hatları bir araya getirdik.


Türkçe ve İngilizce olarak hat yazılarındaki hikmetli yolcuğumuzu hem metin hem videolarla birleştirdik." ifadelerini kullandı.


Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi'nin son durağı kardeş Azerbaycan oldu: Sanatseverler yoğun ilgi gösterdi
Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi'nin son durağı kardeş Azerbaycan oldu: Sanatseverler yoğun ilgi gösterdi

Albayrak Grubu tarafından dokuz yıldır düzenlenen ve geleneksel hale gelen Hat Eserleri Sergisi, Azerbaycan'da Milli İncesanat Müzesi'nde açıldı. Her yıl farklı bir tema etrafında hat eserlerini bir araya getiren Albayrak Grubu, genç sanatseverleri ve usta hattatları buluşturmaya devam ediyor.Türkiye'deki rotasının ardından yurt dışındaki İslam coğrafyalarını gezen serginin Özbekistan'dan sonraki ikinci durağı Azerbaycan oldu. Hat Eserleri Sergisi, farklı ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin sanat eserlerine dönüştürüldüğü çalışmaları içeriyor. Azerbaycan Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, serginin açılış konuşmasında, “Bugün Türk İslam Sanatlarının örneklerini, hat sanatını, dualarımızı, ayetlerimizi ve Peygamber Efendimizin sözlerini yansıtan bu sergiyi önemsiyoruz. Çünkü bu sergi bizim değerlerimizin, maneviyatımızın ve mayamızın birer parçasıdır" dedi. Sergi, 15 Ekim tarihine kadar ziyarete açık olacak.


#Albayrak Grubu
#Ruha Şifa Hüsn-ü Hat
#Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi
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