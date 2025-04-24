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Rusya'daki Elbruz Dağı tırmanışı dönüşünde 2 Türk dağcı hipotermiye girerek hayatını kaybetti

Rusya'daki Elbruz Dağı tırmanışı dönüşünde 2 Türk dağcı hipotermiye girerek hayatını kaybetti

08:4724/04/2025, Perşembe
AA
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Mehmet Kocaakça ve Dr. Kazım Güler hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.
Mehmet Kocaakça ve Dr. Kazım Güler hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Rusya'da yer alan Elbruz Dağı'na yapılan tırmanıştan dönüş sırasında 2 Türk dağcının yaşamını yitirdiği açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, aralarında Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Yıldırım'ın da bulunduğu 5 dağcının 22 Nisan'da Rusya'daki Elbruz Dağı'na tırmandığı belirtildi. Zirve dönüşünde havanın ani şekilde kötüleşmesi üzerine ekibin ikiye ayrıldığı, Adnan Sarı ve İzzet Köseoğlu'un güvenli şekilde aşağıya indiği, Cihan Yıldırım, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler'in ise dağın yukarısında kaldığı aktarıldı.

Yerel ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, yoğun hava muhalefeti nedeniyle 22 Nisan Salı günü saat 20.30 itibarıyla geçici olarak durduruldu. 23 Nisan Çarşamba sabahı yeniden başlatılan çalışmalarda, Cihan Yıldırım'a yaralı şekilde ulaşıldığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.


Yapılan arama kurtarma çalışmalarında dağcılardan Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler'in cansız bedenlerine ulaşıldığı, naaşlarının da güvenli bir şekilde dağdan indirildiği kaydedildi.


Açıklamada, "Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak, bu acı kaybımızdan derin bir üzüntü duyuyor; hayatını kaybeden dağcı dostlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve dağcılık camiamıza başsağlığı diliyoruz. Bu zorlu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Dışişleri Bakanlığımıza, konsolosluk yetkililerimize ve Rusya yetkililerine içtenlikle teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.



#dağcılık
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