Ece Gürel'in otopsi raporu: Donarak öldü

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e yapılan otopside, ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu, 2 Mart tarihinde gittiği Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra 6 Mart'ta gece sarp ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in otopsi raporunu tamamladı. Adli tıp uzmanlarınca yapılan ayrıntılı radyolojik, toksikolojik, biyolojik ve mikrobiyolojik incelemenin ardından hazırlanan rapora göre, Gürel’de herhangi bir travma bulgusu yok. Yapılan incelemede zehirlenerek öldüğüne dair bulgunun olmadığı öğrenildi.