Ece Gürel'in otopsi raporu: Donarak öldü

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e yapılan otopside, ölüm nedeninin soğuğa maruz kalma olduğu açıklandı. Gürel’in vücudunda yapılan incelemede yabancı bir kişiye ait DNA izine de rastlanmadı.
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e yapılan otopside, ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu, 2 Mart tarihinde gittiği Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra 6 Mart'ta gece sarp ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in otopsi raporunu tamamladı. Adli tıp uzmanlarınca yapılan ayrıntılı radyolojik, toksikolojik, biyolojik ve mikrobiyolojik incelemenin ardından hazırlanan rapora göre, Gürel’de herhangi bir travma bulgusu yok. Yapılan incelemede zehirlenerek öldüğüne dair bulgunun olmadığı öğrenildi.
DNA İZİ YOK
Gürel’in vücudunda yapılan incelemede yabancı bir kişiye ait DNA izine de rastlanamadı. Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilen raporda, şu ifadeler yer aldı: “Yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemleri ile otopside alınan örneklerin incelemesinden elde edilen bulgulara göre, Ece Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikas-yonlar sonucu meydana gelmiş olduğu saptanmıştır.”