Belgrad Ormanı'nda kaybolan mimar Ece Gürel'in son paylaşımı dikkat çekti

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan Mimar Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti. Kaybolmadan önceki son paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullanan Ece Gürel, geride sırlarla dolu dört gün bıraktı.
Hipotermi geçirdi
Gürel, kaybolan eşyalarının 2 kilometre ilerisinde bulunmuştu. Ormanlık alanda 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri tarafından aranan, Gürel saat 01.15'te sarp ormanlık alanda uyur halde bulunmuştu. Uyandırılan ve bilinci açık şekilde hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ece Gürel'in uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlendi.
Kurtarılamadı
Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu ancak doktorların müdahalesinin ardından tekrar hayata döndürüldü ve entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in bu gecenin ilerleyen saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Gürel'in son paylaşımı
Ölüm nedeni belli oldu
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ece Gürel'in ölümüne ilişkin yeni bilgiler aktarıldı. Yayında, Ece Gürel'in dün akşam ikinci kez kalbinin durduğu, ancak bu kez kurtarılamadığı belirtildi.
Çoklu organ yetmezliği
Ece Gürel'in ölümü sonrası Müge Anlı, "Uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği öğrenildi." dedi.