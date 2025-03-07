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Belgrad Ormanı'nda kaybolan mimar Ece Gürel'in son paylaşımı dikkat çekti

Belgrad Ormanı'nda kaybolan mimar Ece Gürel'in son paylaşımı dikkat çekti

09:587/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
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Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu
Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan Mimar Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti. Kaybolmadan önceki son paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullanan Ece Gürel, geride sırlarla dolu dört gün bıraktı.

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan
Ece Gürel
(36) kendisini bulmak için başlatılan kurtarma çalışmalarının dördüncü gününde bulunabilmişti.

Hipotermi geçirdi

Gürel, kaybolan eşyalarının 2 kilometre ilerisinde bulunmuştu. Ormanlık alanda 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri tarafından aranan, Gürel saat 01.15'te sarp ormanlık alanda uyur halde bulunmuştu. Uyandırılan ve bilinci açık şekilde hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ece Gürel'in uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlendi.

Kurtarılamadı

Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu ancak doktorların müdahalesinin ardından tekrar hayata döndürüldü ve entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in bu gecenin ilerleyen saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.


Gürel'in son paylaşımı

Öte yandan 2 Mart'ta kaybolan ve gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel, 1 Mart'ta yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Gürel paylaşımda,
"Kendini sevmeyi öğrenen insan kendi çabalarının değerini bilirse çok daha dengeli bir hayat yaşar. Herkesin belirli sınırları vardır ve saygıyı hak eder"
dedi.

Ölüm nedeni belli oldu

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ece Gürel'in ölümüne ilişkin yeni bilgiler aktarıldı. Yayında, Ece Gürel'in dün akşam ikinci kez kalbinin durduğu, ancak bu kez kurtarılamadığı belirtildi.

Çoklu organ yetmezliği

Ece Gürel'in ölümü sonrası Müge Anlı, "Uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği öğrenildi." dedi.



#Ece Gürel
#Hipotermi
#Belgrad Ormanı

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