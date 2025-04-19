Ece donarak ölmüş

9 Nisan’da tamamlanan Adli Tıp Morg İhtisas Dairesi raporuna göre Gürel’in soğuğa maruz kalma, (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği kesinleşti.

Adli tıp uzmanlarınca yapılan ayrıntılı radyolojik, toksikolojik, biyolojik ve mikrobiyolojik incelemenin ardından hazırlanan rapora göre, Gürel’de herhangi bir travma bulgusu yok.