Ece donarak ölmüş

İstanbul’da kaybolduktan sonra Belgrad Ormanı’nda bitkin şekilde bulunduktan sonra hastanede hayatını kaybeden Peyzaj Mimarı Ece Gürel’in Adli Tıp Raporu’na Yeni Şafak ulaştı. Adli Tıp Morg İhtisas Dairesi’nin 9 Nisan tarihli raporuna göre Gürel, soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybetti.
İstanbul’da yaşayan Peyzaj Mimarı Ece Gürel, 2 Mart tarihinde gittiği Belgrad Ormanı’nda kaybolmuş, 6 Mart günü ise sağ halde bulunmuştu.
Kaldırıldığı hastanede 7 Mart günü yaşamını yitiren genç mimara ait Adli Tıp Kurumu raporuna Yeni Şafak ulaştı.
9 Nisan’da tamamlanan Adli Tıp Morg İhtisas Dairesi raporuna göre Gürel’in soğuğa maruz kalma, (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği kesinleşti.
DNA İZİ YOK
Adli tıp uzmanlarınca yapılan ayrıntılı radyolojik, toksikolojik, biyolojik ve mikrobiyolojik incelemenin ardından hazırlanan rapora göre, Gürel’de herhangi bir travma bulgusu yok.
Yapılan incelemede zehirlenerek öldüğüne dair bulgunun olmadığı öğrenildi. Gürel’in vücudunda yapılan incelemede yabancı bir kişiye ait DNA izine de rastlanamadı.