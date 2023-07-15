Sağlık Bakanı Koca: Hepatit A aşılarıyla ilgili iddialar asılsız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hepatit A aşılarıyla ilgili ortaya atılan iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca; stoklarda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunduğunu, 1 milyon doz aşının alım sürecinin de devam ettiğini belirterek, "Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası asılsızdır." ifadelerini kullandı.