Hayat Sağlık çalışanlarına banka promosyonunda anlaşma sağlandı
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Sağlık çalışanlarına banka promosyonunda anlaşma sağlandı

Sağlık çalışanlarına banka promosyonunda anlaşmaya varıldı. Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası'yla yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

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Haber Merkezi AA
Sağlık çalışanlarına banka promosyonunda anlaşma sağlandı
Foto: Arşiv.

Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası'yla yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

  • Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

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