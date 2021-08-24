Şahan Gökbakar'ın yanlışlarla dolu aşı yorumuna Bakan Koca'dan cevap gecikmedi

"Çakır'ın kızı" rolüyle oyunculuk hayatına başlayan Büşra Ayaydın'dan tesettür ve namaz açıklaması

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın kızı rolüyle oyunculuk hayatına başlayan Fatma Büşra Ayaydın, 21 yaşında tesettür ve namazla birlikte hayatının nasıl değiştiğini anlattı.



Kurtlar Vadisi'nin Selvi Çakır'ı Büşra Ayaydın, 'Ben Allah için çok sevdiğim bir şeyden vazgeçtim, Allah da bana bunun meyvesini bu şekilde verdi. 'Bana bu mesleği kimse bıraktıramaz' demiştim ama iyi ki büyük konuşmuşum.' ifadelerini kullandı.



Hiçbir şeye bir gecede karar vermediğini söyleyen Ayaydın, 'Namaz kıldığım duyulduğunda sanat camiasında tepkilerle karşılaştım. 'Oyunculuk yapıyorsun ama namaz nasıl kılabiliyorsun ne alaka? Niye bir tarafı seçmiyorsun?' şeklinde söylemler oldu. Bunlar da bana tokat gibi çarptı. Bu tür durumlarda gri diye bir şey yoktur. Ya siyahı seçmelisin ya beyazı.' şeklinde konuştu.



Tek amacının Allah'ın rızasını kazanmak olduğunun altını çizen Ayaydın, 'O'na inandığınız ve güvendiğiniz zaman hiç aklınıza gelmeyecek kapılar açılıyor. Ben ölümü hatırladıkça Allah'ın izniyle bu yoldan sapmayacağımı düşündüm. Benim tek bir amacım vardı, o da Allah'ın rızasını kazanabilmek. Ölmeden önce en azından Allah'ın farzını yerine getirebilmek. Başka hiçbir şey düşünmedim.' sözleriyle takdir topladı.

