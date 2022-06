Sahil Güvenlik için beste yaptı

Devlet Opera ve Bale sanatçısı Oğuz Sırmalı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir beste yaptı. Klip de hazırladığı beste hakkında konuşan Tenor Oğuz Sırmalı, köklü bir mazisi bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 40. yıl dönümü için özel video yapmak istediğini söyledi.

Klipte kullanılan müzik, Bijen Rahimi ile bestelendi. Yönetmenliğini ise Oğuzhan Ejderoğlu üstlendi. Sırmalı, videoda, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ne kadar önemli ve zor bir görev yaptığını göstermeyi amaçladıklarını dile getirdi. Bestenin, videonun senaryosuyla doğru orantılı olduğunu, beste aşamasının 15 gün sürdüğünü aktaran Sırmalı: “Çok zorlu görevler var, gece yok, gündüz yok. Sürekli bu sınırları korumak zorundalar. Sabit bir binaları yok. Her an her yere gidebilirler” dedi.