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Şahinbeyli kadınların hünerli ellerinden sanata yolculuk

Şahinbeyli kadınların hünerli ellerinden sanata yolculuk

16:4324/06/2025, Salı
IHA
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Bostancı Mektebi Kültür Merkezi tarihi dokusu ve verdiği kurslar ile mahalle sakinleri için adeta bir eğitim yuvası haline geldi.
Bostancı Mektebi Kültür Merkezi tarihi dokusu ve verdiği kurslar ile mahalle sakinleri için adeta bir eğitim yuvası haline geldi.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Bostancı Mektebi Kültür Merkezi, el emeği göz nuru eserlerle dolup taştı. Merkezde eğitim gören kursiyerler, dört aylık emeklerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Elde Antep işi, giyim teknolojisi ve mefruşat sınıflarının ürünlerinin yer aldığı karma sergi, kursiyerlerin sabır ve özenle hazırladığı çalışmalarla büyük ilgi gördü. Sergide geleneksel el sanatlarının yanı sıra modern tekniklerle hazırlanmış parçalar da dikkat çekti.

Geleneksel sanat, modern yorum

Sergide, yöresel Antep işi nakışlardan modern ev tekstili ürünlerine, geleneksel el sanatı tekniklerinin modern yorumlarla harmanlandığı çok sayıda eser yer aldı. Özellikle el işçiliğiyle hazırlanan masa örtüleri, yatak odası takımları, günlük giyim ürünleri ve çeyizlik parçalar dikkat çekerken; kursiyerlerin el becerileri takdir topladı.

Kadınlar hem öğreniyor hem üretiyor

Şahinbey Belediyesi'nin açtığı bu tür kurslarla kadınların hem meslek öğrenmelerine hem de aile ekonomisine katkı sağlayacak bir beceri kazanmalarına imkan sağlanıyor. Bostancı Mektebi Kültür Merkezi tarihi dokusu ve verdiği kurslar ile mahalle sakinleri için adeta bir eğitim yuvası haline geldi.

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