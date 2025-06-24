Şahinbeyli kadınların hünerli ellerinden sanata yolculuk

Elde Antep işi, giyim teknolojisi ve mefruşat sınıflarının ürünlerinin yer aldığı karma sergi, kursiyerlerin sabır ve özenle hazırladığı çalışmalarla büyük ilgi gördü. Sergide geleneksel el sanatlarının yanı sıra modern tekniklerle hazırlanmış parçalar da dikkat çekti.

Şahinbey Belediyesi'nin açtığı bu tür kurslarla kadınların hem meslek öğrenmelerine hem de aile ekonomisine katkı sağlayacak bir beceri kazanmalarına imkan sağlanıyor. Bostancı Mektebi Kültür Merkezi tarihi dokusu ve verdiği kurslar ile mahalle sakinleri için adeta bir eğitim yuvası haline geldi.