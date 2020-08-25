Salda Gölü'ne yeni koruma tedbirleri: Türkiye'nin Maldivleri'ne ziyaretçi kısıtlaması yolda

Salda Gölü'nü besleyen akarsu kaynağı olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Arıkan, Alttan, kırıklardan gelen su da doyuramazsa gölün yok olma tehlikesi var tabi ki. Bunun için net bir tarih verilemez ama bir faylanma olur, bir kırıklanma olur yeni bir kırık oluşur oradan daha çok su yükselebilir. Yer altından su gelebilir veya çekilebilir ya da akış yönünü değiştirebilir yer altındaki su, onun için net bir tarih verilemez bununla ilgili. Dünyadaki her şeyin bir ömrü olduğu gibi Salda Gölü'nün de bir ömrü var. Salda Gölü on binlerce yıl öncesinin bugüne yansımasıdır. Nasıl güneşteki ışık 8 dakika sonra bize geliyorsa Salda Gölü'ne bakıyorsak şayet biz aslında 10 binlerce yıl öncesini görüyoruz burada dedi.