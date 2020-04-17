Hayat Salgın sanata dönüşecek Derginin Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan Cinsin nasıl kurulduğunu da anlattı
KÜLTÜR SANAT

Salgın sanata dönüşecek: Derginin Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan Cins'in nasıl kurulduğunu da anlattı

Cins Dergi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan, dergi olarak bu günleri nasıl geçirdiklerini anlattı. Modern sanatın pandemiyi hızla takip edeceğini belirten Kılıçarslan, “Bunun ilk yansımalarını sanattan alırız bence. Çağdaş sanat dediğimiz modern sanat bir süredir ‘izolasyon’ ve ‘yalnızlık’ gibi kavramlar üzerinden pek çok iş üretiyordu. Dolayısıyla modern sanat bu pandemiyi hızla takip edecektir ve çok verimli şekilde sanat ürünlerine dönüştürecektir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cins Dergi Genel Yayın Yönetmeni, şair, senaryo yazarı ve televizyon programcısı İsmail Kılıçarslan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Albayrak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Cins Dergi olarak bu günleri nasıl geçirdiğini anlattı. Yaşanan her türlü toplumsal olayın kültüre ve kültürün yan kolları olarak sanata, edebiyata, folklora yansımasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Kılıçarslan, bu salgının da kültür, sanat ve edebiyata bir şekilde yansıyacağını belirtti.

İsmail Kılıçarslan

İLK YANSIMALARINI SANATTAN ALACAĞIZ

Kılıçarslan şunları söyledi: “Salgının ilk yansımalarını sanattan alırız bence. Çağdaş sanat dediğimiz modern sanat bir süredir ‘izolasyon’ ve ‘yalnızlık’ gibi kavramlar üzerinden pek çok iş üretiyordu. Dolayısıyla modern sanat bu pandemiyi hızla takip edecektir ve çok verimli şekilde sanat ürünlerine dönüştürecektir diye tahmin ediyorum. Şiir çabuk refleks veren bir edebiyat dalıdır. Ben dün akşam ‘dünyanın sonuna doğru’ diye bir dize yazdım bir şiir içinde. Dolayısıyla bunun doğrudan kültür ve sanatı etkileyici, dönüştürücü bir etkisi olduğunu beklemek mümkün” Dijital performansların da belirli dönüşümler yaşamasını beklediğini dile getiren Kılıçarslan, “Halihazırda dört kullanımlı bir ekranda dört kişi kültür sanat konuşabiliriz, bu klasik konferansın pekala yerine geçebilecek bir ortam olarak karşımızda” ifadelerini kullandı.

CİNS KAFASI OLUŞTURMAYI BAŞARDIK

Kılıçarslan, Cins Dergi’nin önemli bir yayıncılık tecrübesi olduğunu vurgulayarak, derginin oluşum sürecinden şöyle bahsetti: “Aslında temel olarak sevgili Furkan Çalışkan’la bir Ramazan akşamı kendimize projelerden proje beğenirken tasarladığımız bir fikirdi. İsmini falan da o gece tasarlamıştık. Ertesi gün sevgili İbrahim Karagül bu fikrimizden Albayrak Medya yetkililerine söz etti ve biz bugünün ertesinde kendimizi Cins Dergi’yi çıkarmaya çalışırken bulduk. Çok hızlı gelişti. Kafamızda belli ilkeler vardı. Okuyan herkesin anlayabileceği ama anlama çabası üzerinden meseleyi basitleştirmeyen, hakiki meseleler üzerine giden ama okuyan herkesin rahatlıkla kavrayabileceği bir dil yakalayalım... Özellikle yaşları 15 ila 30 arasında değişen aktif, dinamik, genç kitleye hitap edelim, kültürün, düşüncenin ve edebiyatın peşine düşelim...”

Cins’ten ‘evde kal’ önerileri

Cins dergisinden kitap önerileri

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Cins dergisinden kitap önerileri

Cins Dergi’nin editoryal ağırlıklı bir dergi olduğuna dikkati çeken İsmail Kılıçarslan, yaklaşık 60 sayıdır kültürün ve edebiyatın hemen her alanında okurların ilgisini çeken binlerce yazı yayınladıklarını dile getirdi. Kılıçarslan, koronavirüs konusunun Türkiye’nin gündemine yerleşeceğine ikna oldukları ilk saatlerde bütün personeli evden çalışmaya yönlendirdiklerini söyledi. İnsanların bugünlerde evden yapılabilecekler konusunda tavsiyelere ihtiyacı olduğunu aktaran Kılıçarslan, “Bununla ilgili olarak birbirinden değerli isimlere ulaştık. Müzisyen, şair, bilim adamı, yazar ve entelektüellere sorduk. Cins dergisinin bu sayısında parmağınızı herhangi bir satırına koyup seçmeniz, evde bir şey yapmanız anlamına gelecek. Bu ay da yine şimdi kullandığımız teknolojiye (telekonferans) benzer olarak uzaktan erişimle dergimizi yayınlamayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Okurlara indirim fırsatı

  • Evde kalan okurlara yönelik indirim kampanyası başlattıklarını söyleyen İsmail Kılıçarslan, şu bilgileri verdi: “Birincisi ‘cins.com.tr’ de çeşitli yayınlar yaptık eski yayınlarımızdan, ikincisi de ‘gzt.com’ da bazı içerikleri okuyucularımızla buluştu. ‘Eski içeriğimizi en azından elektronik ortama aktarabilir miyiz?’ diye düşündük. Bunun alt yapı çalışmalarını yapıyoruz. Evde kalan okurlara yönelik bir kampanya başlattık, buna göre eski herhangi 12 sayımızı yüzde 50’yi aşan indirim şartlarında okura ulaştırıyoruz. Hem koleksiyon yapmak isteyen okurlar için iyi bir fırsat hem de Cins’in eski sayılarını okumak isteyenler için. Biz bütün içeriğimizi internete geçirmek için bir proje üzerinde çalışıyoruz”

İsmail Kılıçarslan: Salgının en iyi yansımalarını sanattan alırız
HAYAT
İsmail Kılıçarslan: Salgının en iyi yansımalarını sanattan alırız
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