Hayat Sanatçı Nilüfer Help Turkey çağrılarına tepki gösterdi Milli duygularımı yaralıyor
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Sanatçı Nilüfer 'Help Turkey' çağrılarına tepki gösterdi: Milli duygularımı yaralıyor

Dün akşam başlatılan ve bir anda hızla büyüyen #HelpTurkey kampanyasına çok sayıda ünlü de destek verdi. Ancak ünlü sanatçı Nilüfer sosyal medyada paylaşılan Help Turkey etiketine tepki göstererek, “Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi benim milli duygularımı yaralıyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanatçı Nilüfer Help Turkey çağrılarına tepki gösterdi: Milli duygularımı yaralıyor
Sanatçı Nilüfer

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede altıncı güne girdi. Tüm imkanları seferber edilirken, alevlerin büyük kısmı kontrol altına alındı Devletin orman yangınlarıyla topyekün mücadelesi tüm hızıyla sürerken, sosyal medyada dün gece Help Turkey ve Global Call etiketi gündeme oturdu.

  • Türkiye'nin mücadelede yeterli imkana sahip olmasına rağmen ülkeyi çaresiz göstermek için hazırlanan bu kampanya, şüphe uyandırdı.

TÜRKİYE'NİN GÜCÜ KÜÇÜMSENDİ

Sanatçısından siyasetçisine kadar binlerce hesap, bu etiketler altında toplanarak dünyaya, Türkiye'nin gücünü küçük düşürerek yardım çağrısı yaptı Etikete destek olanların dışında karşı çıkan birçok isim de vardı. Ünlü sanatçı Nilüfer Yumlu da yardım çağrısına karşı olduğunu söyledi. Nilüfer, neden bu çağrıya destek vermediğini şu ifadelerle açıkladı;

"MİLLİ DUYGULARIMI YARALIYOR"

“Benim içime sinmedi paylaşmadım. Türkiye’nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi milli duygularımı yaralıyor. Benim içime sinmedi ve paylaşmadım. Bunu yapacaksa diplomatik yollarla devlet yapmalıdır."

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