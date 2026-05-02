Şanlıurfa’da sema ve musiki ruhlara işledi: Başkan Gülpınar "Bu topraklarda ses kalpte yankı bulur" sözleriyle dikkat çekti

Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, şehrin kültürel ve manevi birikimine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Kadim medeniyetlerin beşiği olan Şanlıurfa’da böylesine anlamlı bir programda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bazı değerler sadece görülmez, hissedilir. Şanlıurfa da işte böyle bir şehirdir. Bu topraklarda ses sadece kulaklarda değil, kalpte de yankı bulur. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin sesini içinde barındıran bu şehir, kendine has bir musiki dili oluşturmuştur. Şanlıurfa’nın UNESCO Müzik Şehri unvanını alması, bu kadim mirasın tescilidir. Bu unvan; türkülerimizin, hoyratlarımızın, ilahilerimizin evrensel bir dile dönüştüğünün göstergesidir. Bu şehirde musiki bir eğlence değil, bir hatırlayıştır. Sema ise bir gösteri değil, bir arayıştır.”