Saray fotoğrafçısının hikâyesi kitaplaştı

Fabrizio Casaretto’nun kaleme aldığı “Sarayın Gözleri - Osmanlı’nın İlk Fotoğrafçılarından Sébah&Joaillier’nin Hikâyesi” Mundi etiketiyle okurla buluştu. Kitapta, Sébah&Joaillier Fotoğrafhanesi ile iki yüz yıldır İstanbul’da varlığını sürdüren Casaretto ailesinin duygusal ve şaşırtıcı hikâyesi anlatılıyor. Casaretto’nun büyük annesinin konuştuğu bir video kaydından yola çıkarak hazırladığı eser, okuru 19. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan renkli bir dünyaya davet ediyor. Sarayın resmî fotoğrafçısı olan, İstanbul’un yanı sıra Bursa ve İzmir gibi birçok şehrimizin ilk panoramik fotoğraflarını çeken, ünlü ressam Osman Hamdi Bey’le birlikte geleneksel kıyafetlerimizi fotoğraflayan, Sébah&Joaillier Fotoğrafhanesi’nin bilinmeyenleri bu eserde.