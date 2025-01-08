Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Saray fotoğrafçısının hikâyesi kitaplaştı

Saray fotoğrafçısının hikâyesi kitaplaştı

04:008/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Osmanlı’nın ilk fotoğrafçılarından Sébah&Joaillier’nin hikâyesi kitaplaştı.

Fabrizio Casaretto’nun kaleme aldığı “Sarayın Gözleri - Osmanlı’nın İlk Fotoğrafçılarından Sébah&Joaillier’nin Hikâyesi” Mundi etiketiyle okurla buluştu. Kitapta, Sébah&Joaillier Fotoğrafhanesi ile iki yüz yıldır İstanbul’da varlığını sürdüren Casaretto ailesinin duygusal ve şaşırtıcı hikâyesi anlatılıyor. Casaretto’nun büyük annesinin konuştuğu bir video kaydından yola çıkarak hazırladığı eser, okuru 19. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan renkli bir dünyaya davet ediyor. Sarayın resmî fotoğrafçısı olan, İstanbul’un yanı sıra Bursa ve İzmir gibi birçok şehrimizin ilk panoramik fotoğraflarını çeken, ünlü ressam Osman Hamdi Bey’le birlikte geleneksel kıyafetlerimizi fotoğraflayan, Sébah&Joaillier Fotoğrafhanesi’nin bilinmeyenleri bu eserde.



#Aktüel
#Hayat
#Osmanlı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Karne öncesinde e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanıyor