Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ünlü sanatçı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün önce koronavirüs teşhisi üzerine hastaneye kaldırılmıştı.
Sarıyer Maslak’ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş’ın durumu gece saatlerinde ağırlaştı.
Hastanede kendisine yapılan bütün müdahalelere rağmen Tektaş hayatını kaybetti.
Ailesi ve sevenleri hastane önüne gelerek göz yaşlarına boğuldu. Birçok ünlü isim de vefat haberini alır almaz hastaneye geldi.
SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?
2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.