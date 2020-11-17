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Hayat Şarkıcı Bulut Dumanın uğradığı silahlı saldırı sonrası görüntüleri cep telefonlarına yansıdı
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Şarkıcı Bulut Duman’ın uğradığı silahlı saldırı sonrası görüntüleri cep telefonlarına yansıdı: Bulut Duman kimdir?

Şarkıcı Bulut Duman’ın uğradığı silahlı saldırı sonrası görüntüleri cep telefonlarına yansıdı

Akşam saatlerinde Kadıköy Fikirtepe’de silahlı saldırıya uğrayan Bulut Duman’ın olay yerindeki görüntüleri cep telefonlarına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Şarkıcı Bulut Duman silahlı saldırıya uğradı.
Şarkıcı Bulut Duman silahlı saldırıya uğradı.

Akşam saatlerinde Fikirtepe’de aracına binmek üzere iken silahlı kişilerin kurşunlarına hedef olan Şarkıcı Bulut Duman’ın kanlar içinde yerde yattığı görüntüler cep telefonlarına yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile ambulansa alınan şarkıcı Bulut Duman hastaneye kaldırıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen 3 silahlı saldırgan olay yerinden uzaklaşamadan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandığı görüntüler kameralara saniye saniye yansıdı.

DHA
Bulut Duman aracına binmek üzere iken silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Olayda yaralanan Şarkıcı Bulut Duman’ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Polis silahlı saldırı gerçekleştiren 3 zanlıyı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA
Bulut Duman.

BULUT DUMAN KİMDİR?

1990 yılının Şubat ayında Almanya’nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. Aslen Selanik göçmeni bir aileden geliyor. 2015 yılında İki Aşık İki Düşman isimli albümünü müzik severler ile buluşturdu. Bulut Duman, Dijital Dünya’nın Enleri ödül töreninde rütbe ile yılın en iyi çıkış yapan şarkısı ödülünü aldı. ''İki Aşık İki Düşman'' adlı albümündeki "Sol Yanım" ve "Vuslat" adlı şarkılar ile sadece internette yayınlanan video klipleri ile milyonlarca kişi tarafından izlenmiştir.

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