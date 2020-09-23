Şarkıcı Halil Sezai'nin tutukluluğuna avukatları itiraz etti

İstanbul: Kediler ve köpekler şehri

Yüzbinlerce kedi ve köpeğe ev sahipliği yapan İstanbul'da sokak hayvanları hem şehir dokusu hem de toplumsal hayatla iç içe. Şehrin tarihi de sokak hayvanlarına duyulan ilgi ve merhametin bir Osmanlı geleneği olduğunu gösteriyor. Sokak hayvanları için bırakılan miraslar, mancacılar, şifa ve bakım evleri ve daha birçok gelenek hayvanlara karşı gözetilen şefkatin geride bıraktığı göstergeleri...