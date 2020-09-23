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Hayat Şarkıcı Halil Sezainin tutukluluğuna avukatları itiraz etti
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Şarkıcı Halil Sezai'nin tutukluluğuna avukatları itiraz etti

Şarkıcı Halil Sezai'nin tutukluluğuna avukatları itiraz etti

Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, tutukluluğa ilişkin itirazda bulundu.

Haber Merkezi AA
Halil Sezai Paracıkoğlu
Halil Sezai Paracıkoğlu

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, müvekkilleri hakkındaki tutuklama kararına itiraz etti.

Anadolu Adalet Sarayına gelen Paracıkoğlu'nun avukatları, tutukluluğa ilişkin itiraz dilekçesini Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sundu.

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Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmayı, dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletmiş, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Paracıkoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe "Silahla kasten yaralama" suçundun tutuklanmıştı.

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