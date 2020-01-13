Hayat Şarkıcı İzzet Yıldızhanın annesi toprağa verildi
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​Şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın annesi toprağa verildi

Şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın annesi toprağa verildi

Şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın vefat eden annesi Suriye Zelal Yıldızhan’ın cenazesi, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi İHA
İzzet Yıldızhan’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı.
İzzet Yıldızhan’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir’de tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Suriye Zelal Yıldızhan’ın cenazesi, bu sabah Ankara’ya getirildi. Yıldızhan’ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye İzzet Yıldızhan’ın arkadaşları ve yakınları katıldı.

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Suriye Zelal Yıldızhan’ın cenazesi, bu sabah Ankara’ya getirildi.

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Sosyal medya hesabından duyurmuştu

Şarkıcı İzzet Yıldızhan dün sosyal medyadan paylaştığı notta, “Anacığım Suriye Yıldızhan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz 13 Ocak Pazartesi (yarın) ikindi namazını müteakiben Ankara Karşıyaka Mezarlığı camiinden kaldırılacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Cenazeye İzzet Yıldızhan’ın arkadaşları ve yakınları katıldı.

Metin Şentürk’ün babası son yolculuğuna uğurlandı
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Metin Şentürk’ün babası Şükrü Şentürk için cenaze töreni düzenlendi.
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Bugün öğle namazını müteakiben Fatih Camii’nde düzenlenen törene, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, oyuncu Oktay Kaynarca, Şoray Uzun ve sanat dünyasından isimler katıldı.
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Taziyeleri Metin Şentürk kabul etti. Cenaze namazı sonrası babasının tabutunu omuzlayan Metin Şentürk’ün hayli üzgün olduğu görüldü.
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Şükrü Şentürk’ün cenazesi Eski Kozlu Mezarlığına defnedildi.
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Metin Şentürk’ün babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü sanatçı Metin Şentürk'ün babası Şükrü Şentürk, son yolculuğuna uğurlandı. Babasının tabutunu omuzlayan Şentürk'ün hayli üzgün olduğu görülürken, cenaze törenine İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı.


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