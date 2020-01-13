​Şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın annesi toprağa verildi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan çocuklarıyla Eskimo evi 'İglo' inşa etti

AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti MYK üyesi Av. Cahit Özkan Ankara'daki kar yağışı ile beraber çocukları ile kardan Eskimo evi (İGLO) inşa etti. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Özkan, ' Siyasetin yoğun gündemine ufak bir kar molası verdik. Sevgili kızım Zeynep Sude, oğullarım Hüseyin Emir ve Emir Ziya'nın yardımlarıyla Eskimo Evi (İGLO) yaptık.. 3 saatlik çalışma sonunda içimizi ısıtan bir anı kaldı hatıralarımızda' ifadelerini kullandı.