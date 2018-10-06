Hayat Savaştan kurtardığı onlarca kaplumbağaya evini açtı
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Savaştan kurtardığı onlarca kaplumbağaya evini açtı

Suriye’nin Halep kentinin sakini Mustafa Halifah, ülkedeki çatışmalar sırasında çok sayıda kaplumbağayı ölümden kurtardı. Bahçesinde kaplumbağalar için güzel bir ev yapan Halifah’ın bahçesi ‘kaplumbağa bahçesi’ olarak anılıyor.

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Halep’te savaş yüzünden hiç hayvanat bahçesi kalmadı.
Halep’te savaş yüzünden hiç hayvanat bahçesi kalmadı.

Halep’te yaşayan 50 yaşında makine mühendisi Mustafa Halifah, savaştan kurtardığı kaplumbağalarla ilgili serüvenini anlattı. Halifah “Her şey bombalanan bir alanda bulduğum hasta bir kaplumbağa ile başladı. Onu eve getirip baktım.

Şimdi burada yaşıyor. Benim için sabrın, hayat sevgisinin örneği oldu. Evi hep onunla birlikte, bu nedenle yaşadığı yeri kolaylıkla değiştirebiliyor” dedi.

100'den fazla kaplumbağası var

Kaplumbağaya daha sonra bir eş bulduktan sonra kuşatma bölgesinde terk edilmiş başka kaplumbağaları da sahiplenen Halifah “Daha sonra yavruları oldu. Şimdi 100'den fazla kaplumbağam var. Çocuklara, isteyenlere de veriyorum, yoksa daha fazla olurdu” ifadesini kullandı.

Sputnik’in haberine göre, Halifah’ın komşuları da kaplumbağaları çok seviyor, özellikle de çocuklar. Bu bahçe onlar için büyük bir mutluluk kaynağı zira Halep’te savaş yüzünden hiç hayvanat bahçesi kalmadı. Halifah’ın bahçesinde ise kaplumbağalara dokunabiliyor, ellerine alıp onları sevebiliyor, aileleri izin verirse evlerine de götürebiliyorlar.

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