Savcıyı tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'den 'cinnet' kılıflı savunma: Çikolatamızı aldık gittik

Yenidoğan Çetesi davasında, savcıyı tehdit ettiği görüntülerle tanınan tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin, hakim karşısına çıktı. "Ben savcıya insanların cinnet anında neler yapabileceğini söyledim. Kimseyi tehdit etmedim" diyen Zengin, "Savcının çekindiğini düşündüm. Çikolata alıp gittik, savcıya serzenişte bulundum." diye konuştu.
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşma saat 11.00 sıralarında başladı. Duruşmaya doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 30 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.
Davanın görülmeye devam edilen dördüncü duruşmasında savcı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin de savunma yaptı.
'HERKES SANKİ SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK'
Savunmasında yargılandığı kimseyi tanımadığını söyleyen Zengin, "Beni burada neredeyse kimse tanımıyor. Tuğçe Hanım tutuklanmış. Aylin Hanım geldi aklıma ona 'Bu dosyanın savcısı benim arkadaşım, sana yardımcı olamam' dedi. Buradaki kişiler devletin açığını bulmuş ve bazı hastanelerle bazı kişiler bunu kullanıyor. Ortalık boş bulunmuş. Bunlar çözülmediği sürece hep devam edecekler. Kim kime dum duma buraya çıkan herkes sanki sütten çıkmış ak kaşık." dedi.
'SAVCIYA 'TUĞÇE'Yİ ÇIKAR' DEMEDİM'
'BOŞ YERE 7 AYDIR YATIYORUM'
"Avcılar Hastanesi Fırat Sarı'ya kâr payı ve el altından para veriyor. Ben tutuklanmadan önce İngiltere'den Bakan getirdim Türkiye'ye yatırım yaptırdım herkes 'Hukuk' dedi bana; ama burada hukuksuzlık var." diyen Zengin, "Boş yere 7 aydır yatıyorum. Savcı Bey her şeyimi incelemiş bir şey bulamamış. Sadece isim verdim diye mi böyle oldu sizin adınızı versem sizi de mi içeri atacaklar Hakim bey. Beni susturmak için şafak operasyonu yapıldı. Beni almasaydınız ben bunu medyaya duyuracaktım hastanelerde cinayet işleniyor diye. Biz kime güveneceğiz. Burada, bebek çetesi yargılıyorsunuz ama buradaki kişileri değil herkes sorgulanmalı bataklığı kurutmalısınız. Benim bu olayla bir ilgim yok. Savcıya yardım etmek istedim sadece. Buradaki kimseyi bilmiyorum. Bu hastaneler kapalı ama isim değiştirip yine devam edecekler. " dedi.
'BU KONUDA ÖZÜR DİLİYORUM'
Zengin savunmasının devamında, "Pandemi döneminde maske ürettim hatta Merkel'in taktığı maskeyi ben yaptım. Devletin tüm kurumlarına hediye ettim. Ancak savcılık ne yaptı. Bizim fotoğraflarımızı basına verdi. Bizim normalde içeri basın görmeden girmemiz lazımdı ama tüm basını oraya çağırmış. Ben sadece buna sessiz kalmak istemedim. Aylin de benden rica etti 'Gel bildiklerini anlat' dedi ben de bildiklerimi anlattım. "Sayın Savcım sen neden bunları tutuklamıyorsun" dedim. 'Biz buranın ağababasıyız lafım benim de çevrem var isterseniz yardımcı olurum' demek istememdi. Yanlış üslup doğru sözün katiliymiş. Ben üslubumdan dolayı bu noktaya düştüm bu konuda özür diliyorum" dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Zengin'in savunmasını tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Nisan saat 10.00'a erteledi.