Şef Ömür Akkor'un 25 yıllık notlarından oluşan Türkiye'nin Gastronomi Atlası ilk gün 5 bin adet satıldı

Ünlü Şef Ömür Akkor’un kendi çizim, not ve haritalarından oluşan 25 yılda, 350.000 km yol giderek kendi çizimleriyle hazırladığı “Türkiye Gastronomi Atlası” kitabı ilk günde 5.000 adet satıldı. Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesini ve bütün şehirlerini karış karış gezen Ömür Akkor’un kendi keşfiyle ortaya çıkardığı lezzet noktaları ve gezi rotaları, seyahat severlerin ve lezzet tutkunlarının beğenisine sunuldu. Tatile çıkacaklara yeni rotalar ve keşif noktaları sunan kitap büyük ilgiyle karşılandı.

22 Haziran’da geniş basın katılımıyla tanıtılan kitabın ilk 1.000 adedinin okuyucuyla buluşmasının ardından 24 saatte 5.000 adet kitap seyahat severlerin ve yemek kültürüne ilgi duyan okurların arşivinde yerlerini aldı. Yeni lezzet duraklarını keşfetmek isteyen lezzet tutkunlarını eşsiz bir yolculuğa çıkaracak kitaba ek olarak, yedi bölgenin ayrı ayrı haritaları da okuyucuya sunuluyor. Seyahate çıkacakların kolaylıkla yanlarına alabilecekleri haritalar, Türkiye’nin zengin mutfak kültürünü gözler önüne seriyor.

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HAYAT Anadolu'yu karış karış gezdi yemek kültürünü bir kitapta topladı: Ünlü şef Ömür Akkor'un çizim ve notlarıyla ''Türkiye'nin Gastronomi Atlası''

25 YILLIK BİRİKİM

Hangi ilde ne yenir, nesi meşhurdur, gezilecek yerleri ve tarihi noktaları nerelerdir, kitapta renkli ve eğlenceli çizimlerle anlatılıyor. 25 yıllık emeğin birikiminden oluşan kitapta aynı zamanda 24 saatte İstanbul’dan yola çıkarak gezilebilecek sürpriz ve lezzetli noktalar yer alıyor. Türkiye Gastronomi Atlası aynı zamanda Anadolu’nun kültür yelpazesini de gözler önüne seriyor. Otobüs biletleriyle başlayan Ömür Akkor’un maceraları yola çıkacaklara ilham olmaya devam edecek.

Şef Ömür Akkor kimdir?

Uludağ Üniversitesi “İktisat Bölümü” mezunudur. Halen ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi “Kültürel Miras ve Turizm” bölümüne devam etmektedir. Doğu Akdeniz Üniversitesinde Gastronomi bölümünde “Anadolu Mutfak Tarihi”, “Osmanlı Mutfağı” ve “Türk Mutfağı” dersleri vermiştir. 105 yıldır devam eden ve Türkiye’nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunmakta ve 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir. Son 25 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezmiş ve “Türk mutfağı için 350.000 km” projesini tamamlamıştır. Proje “Türk mutfağı için 500.000 km” olarak devam etmektedir. Bu seyahatler sonucunda yazdığı "Ömür Akkor ile Komili Lezzet Seyahatnamesi”nin ilk cildi 2016 yılında yayınlanmış olup ikinci cildi 2018’de, üçüncü cildi de 2020 yılında yayınlanmıştır. Ömür Akkor’un Türk mutfak kültürü üzerine yazdığı 28 adet yemek kültürü kitabının yanı sırada görme engelliler için hazırladığı 3 adet yemek kitabı bulunmaktadır. 2013, 2014 ve 2016’da yazdığı kitaplar, yemek kitaplarının Nobel’i sayılan Gourmand Cookbook Awards tarafından dalında dünyanın en iyisi seçilmiştir.