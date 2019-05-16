Şehidin emaneti ikizlere doğum günü sürprizi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Kaymakamlık tarafından verilen iftarda, şehit İbrahim Çetin’in ikizleri Yağmur ve Nehir’in doğum günü kutlandı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 24 Mart 2018'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş İbrahim Çetin’in ikizleri Yağmur ve Nehir, 6 yaşına girdi.

Hüdai Kaplıcaları'nda bir termal otelde şehit ve gazi yakınlarına yönelik düzenlenen iftar programına katılan şehidin eşi Zeliha Çetin'den, kızlarının doğum günü olduğunu öğrenen Kaymakamlık yetkilileri sürpriz bir kutlama düzenledi. Kendileri için hazırlanan pastadaki mumları söndüren Yağmur ve Nehir'e hediyeler verildi.

"Allah kimseye evlat acısı vermesin"

Şehidin babası Salih Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun acısının hala taze olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu duygunun tarifi imkansız. Allah kimseye evlat acısı vermesin, çok zor. İkiz torunlarımı gördüğüm zaman içim yanıyor ama Allah’tan gelen bir şey. Torunlarımız bizim için çok kıymetli. Bir de şehit emaneti oldukları için bizim için daha kıymetli."

İkizlerin annesi Zeliha Çetin de buruk bir doğum günü kutladıklarını vurguladı. Çocuklarının mutlu olması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Çetin, "Biraz mutluluk, biraz burukluk içerisinde çocuklarımızın doğum gününü kutluyoruz. Önemli olan çocuklarımızın mutlu olması" dedi.

İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop da "Çocuklarımızın annesinden, ikizlerin doğum günü olduğunu öğrenince, iftarımızın ardından doğum günü pastasını kestik. Hediyelerini verdik. Onları öptük, mutlu yıllar diledik. İnşallah Allah çocuklarımızın ömürlerini uzun eder. Devletine, milletine faydalı insanlar olurlar" ifadelerini kullandı.

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