Şehir Rehberi

Çarpıcı bir çöküş hikâyesi

ENKA Sanat, yeni sezonda müziğin ve tiyatronun bir araya geldiği zengin bir programla sanatseverlerle buluşuyor. ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinlikler, birbirinden değerli sanatçıları ve özgün prodüksiyonları ağırlayacak. 25 Kasım Salı akşamı sahnelenecek “Linçler ve Dudaklar”, Halil Babür’ün yazıp yönettiği; Cihat Süvarioğlu, Hare Sürel, Onur Gürçay, İlyas Özçakır ve Ceren Köse’nin rol aldığı çarpıcı bir yapım. Eskimek, uyum sağlamak ve haklı olma temalarını merkeze alan oyun, bir zamanların incelikli yazarıyken internet fenomenine dönüşen Cemal’in içsel çöküşünü anlatacak.





Refik Anadol’dan “Türkiye–Flora”sı

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, ikinci yaşını 1940’lardan bu yana oluşturulan koleksiyonunun ilk yapay zekâ veri heykeli ile kutluyor. Yapay zekâ, büyük veri ve algoritmaları sanatla buluşturan Refik Anadol’un geliştirdiği “Büyük Doğa Modeli”projesinin Türkiye ayağının ilk eseri olan “Türkiye-Flora” ülkemizin endemik türlerinin kırılgan güzelliğine odaklanıyor. Sanatçının proje kapsamında oluşturulan veri tabanı ve yapay zekâ modelinden yararlanarak tasarladığı 10 dakikalık bir yapay zekâ veri heykeli “Türkiye- Flora”, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan müzede salıdan cumaya 10.00-19.00, cumartesi ve pazar günleri 12.00-19.00 saatleri arasında müzenin 3. katında izlenebilir.





Kameralar “Yeşil Vatan” için kayıtta

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve OGEM-VAK tarafından düzenlenen Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması” çevre sorunlarına dikkat çeken ve sürdürülebilir yaşamı teşvik eden kısa film ve belgesellerin ortaya çıkmasını hedefliyor. Yarışma, Yeşil Vatan kavramını odağına alarak, çevre sorunlarına sanatsal bir perspektif sunulmasını teşvik ediyor. Başvuruların 30 Kasım’a kadar devam edeceği yarışmada finalistler 21 Aralık tarihinde açıklanacak. Profesyonel filmler kategorisinde birincilik ödülü 100 bin TL, ikincilik 75 bin TL, üçüncülük 50 bin TL. Öğrenci filmleri kategorisinde ise birinciye 75 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye 35 bin TL verilecek. Ayrıca Yeşil Vatan özel ödülü ve mansiyonlar da sahiplerini bulacak.





Ege’nin coşkusu Atatürk için sahnede

Atatürk Haftası ve Zeybekler Konseri”, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak üzere düzenlenen özel bir etkinlik olarak sanatseverlerle buluşuyor. Sanat yönetmenliğini Ferruh Yarkın’ın üstlendiği konserde, Atatürk’e duyulan derin saygı ve minnet, Ege’nin kahramanlık ve coşku dolu dansı zeybeğin etkileyici yorumuyla sahneye taşınacak. Atatürk Haftası ve Zeybekler Konseri-İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, 12 Kasım saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.





Derviş Zaim “Ayna”yla yüzleşmeye çağırıyor

Yönetmen, yazar Derviş Zaim, sinema ve edebiyat alanındaki üretimlerine paralel olarak çağdaş sanat girişimlerinde yeni bir sayfa açıyor. 2024 yılında “Berzah” adlı ilk enstalasyonperformansıyla dikkat çeken Zaim, şimdiyse Arkhe tarafından düzenlenen 2. Lefkoşa Bienali kapsamında “Ayna” adlı çağdaş sanat enstalasyonuyla izleyiciyi yüzleşmeye, bağışlamaya ve merhamete davet ediyor. “Ayna”, Derviş Zaim’in sanatında sıkça rastlanan metinlerarasılık izleğini çağdaş sanat alanına taşıyor. Enstalasyon, 6 Aralık 2025 tarihlerine kadar sürecek etkinlik kapsamında Lefkoşa’da görülebilir.





Mavi Yeşil 26. yılını tamamladı

Mavi Yeşil, 156. sayısıyla okurlarının karşısına çıktı. Kasım-Aralık 2025 tarihli 156. sayısıyla 26. yılının tamamlayan Mavi Yeşil, okurlarına yine zengin bir içerik sunuyor. Halil Yörükoğlu, Ali Tuna ve Özge Nur Botan, bu sayının üç öykücüsü olarak dergide yerini alıyor. Hilmi Haşal, Elif Gümüşler, Doğan Atasever, Canan Örs, Canan Sanlı ve Arda Doğukan Şimşek ise şiirleriyle yılın son sayısını süslüyor. Ayrıca İsmail Şimşek, yakınlarda Karadeniz kokulu “Altın Uygarlığın Mirası” adlı romanı yayımlanan Barış Müstecaplıoğlu ile romanı hakkında konuşurken; Berkiz Berksoy, 2024’te Nobel Ödülü alan Han Kang’ın “olanaksız olana nasıl ses verilir?”sorusunu temel alan “Veda Etmiyorum” romanını değerlendirdi.





Minik sanatseverlere yeni bienal hikâyesi

18. İstanbul Bienali, çocuklara yönelik öğrenme programları, özel etkinlikler ve yayınlarla minik sanatseverleri güncel sanatla buluşturmaya devam ediyor. 2017’den bu yana bienal sergilerine eşlik eden çocuk kitaplarının kahramanları “Opti ile Pesi”, bu yıl Hisar Okulları desteğiyle hazırlanan yeni kitap “Opti ile Pesi: Kayıp Sesler Haritası” ile geri dönüyor. Yekta Kopan’ın kaleminden, Gökçe Akgül’ün çizimleriyle hayat bulan ve Burcu Ural Kopan’ın editörlüğünü üstlendiği hikâye, İstanbul’un renkliliğini ve çeşitliliğini, bienal mekânları arasında kayıp dostlarını arayan iki kuşun serüveniyle anlatıyor. Türkçe ve İngilizce olarak basılan kitap, sergi mekânlarından Galata Rum Okulu ve Zihni Han ile İKSV Alt Kat’tan bienal süresince ücretsiz olarak temin edilebilir.





Arkeoloji öğrencilerine keşif desteği başladı

SICPA Türkiye’nin desteğiyle hayata geçirilen “Arkeoloji Öğrencileri Keşif Desteği Programı”na başvurular başladı. Program kapsamında, aralarında Topkapı Sarayı, Efes, Nemrut, Göbeklitepe, Sümela Manastırı ve Kars Ani gibi Türkiye’nin önemli müze ve ören yerlerini içeren toplam 18 rota bulunuyor. Geleceğin arkeologları, Türkiye’nin dört bir yanındaki müze ve örenyerlerini ziyaret ederek, hem teorik bilgilerini pratiğe döküyor, hem de kültürel mirasa yakından tanık olma şansı bulacak. Programa katılmak isteyen öğrenciler, arkeolojiye olan ilgilerini anlatan kısa bir biyografi ile eğitim ve deneyimlerini içeren belgeleri, 14 Kasım 2025 tarihine kadar info@sicpa.com.tradresine ulaştırabilirler.





Eleştiri alanında yeni ödül

Sanatatak tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Turgay Sönmez Eleştiri Ödülü, İstanbul Modern’de 21 Mart–12 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleşen “Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye” sergisi üzerine kaleme alınan yazılar için açık çağrıda bulunmuştu. Ayşegül Sönmez, Cem Erciyes, Erkan Aktuğ, İhsan Yılmaz ve Seda Yörüker yer aldığı jüri değerlendirme sonucunda Başak Eylül Çimen’in, “Ömer Uluç Retrospektif Sergisine Dair Notlar: Bir Karşılaşma” başlıklı yazısını birinciliğe değer gördü.





Filistin’e destek için kadınlar müzikle buluşuyor

Filistin’e umut ve dayanışma mesajı taşıyan “Filistin Destek Konseri”, 16 Kasım Pazar günü saat 18.30’da Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Sadece kadınlara özel düzenlenen etkinlikte, müziğin birleştirici gücü barış ve direniş temasıyla buluşacak. 300 TL bağış bedeliyle katılım sağlanabilecek konsere rezervasyon için 0544 620 9414 numarasından iletişime geçilebilir. Etkinlikte ayrıca Filistin temalı ürünlerin yer aldığı bir kermes standı da bulunacak.



