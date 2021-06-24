Tüm Türkiye ‘İyi ki varsın Eren!’ diyor: Şehit Eren Bülbül'ün o paylaşımının üzerinden 4 yıl geçti

Eren Bülbül paylaşımında, "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" ifadelerini kullanmıştı.

Eren Bülbül, Trabzon'da, 4 yıl önce 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edildi. Eren Bülbül'ün şehadet haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Eren'in şehadetinden aylar önce yaptığı paylaşım ise herkesin yüreğini dağladı. Eren Bülbül, 4 yıl önce bugün 24 Haziran'da Facebook hesabından "Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın." paylaşımı yaptı.

Eren Bülbül'ün o paylaşımı bugün yeniden gündem oldu. Yüzbinlerce kullanıcı sosyal medyada ‘İyi ki varsın Eren’ sözleriyle Eren'i yad ediyor.

İşte o mesajlardan bazıları:

Tarih 24 Haziran 2017. Şehit #ErenBülbül bundan tam dört yıl önce Facebook hesabına, “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” diye yazmıştı... Bugün sesimiz çıktığı kadar bağırıyoruz: ❝#iyikivarsınEren!❞

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24 Haziran'da 'Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın' paylaşımı yapmıştı Şehit Eren Bülbül. Unutmadık seni... Eren iyi ki varsın...





Bayrağa can v"EREN"ler... İyi ki varsınız

Unuttuk mu sandınız? Unutmadık Unutmayacağız Unutturmayacağız da..

HAYAT Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Harçlığı olmadığı için bana ormandan çiçek toplardı

Gök gözlü Çocuk, İyi Ki Varsın.. #ErenBülbül

Türk Milletinin gözbebeği #ErenBülbül...4 yıl önce bugün "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" diye yazmıştı! Ne seni unuturuz, ne de o kocaman yüreğini... Ruhun şad olsun yiğidim!

Karadenizin aslanı, ülkeme ad olmuş evlât; #ErenBülbül Ömrün tüm yiğitlerde can bulacak inşallah Maçka'nın delikanlı vatan sevdalısı... Ruhun şâd olsun. Eren İyi ki Varsın

GÜNDEM Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı: İyi ki varsın Eren bu millet seni asla unutmayacak

Çınlasın gökyüzü, Karadeniz ağlasın, Yıldızsın, aysın, EREN İYİ Kİ VARSIN... #ErenİyikiVarsın #ErenBülbül

Bu aziz memlekette kahraman bitmez. Şehit Eren Bülbül kardeşim sen toprağa değil, kalbimize gömüldün. İyi ki varsın Eren.

GÜNDEM Eren'in annesinin ne gözyaşı ne de öfkesi dinmiyor: Onsuz geçen beşinci bayram, hala çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum

Erenler çok cesur olur, iyi ki varsın Eren.

Ey cennet yurdunun en taze gülü... Yedi kat göklere Eren Bülbül'ü...

ÖZGÜN Tüm Türkiye ‘İyi ki varsın Eren!’ diyor

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Bu gelişmenin ardından 'Eren Bülbül kimdir? Ne zaman öldü?' sorusu da soruldu.

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Eren Bülbül 1 Ocak 2002’de Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. 13 kardeştir. Babası vefat etmiştir. Eren Bülbül 4, 5 yaşından beri fanatik Trabzonspor taraftarıydı ve futbola çok düşkündü.

GÜNDEM Üç yıl oldu Eren

EREN BÜLBÜL NASIL ŞEHİT OLDU?

Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi.

Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

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OYNAT 01:35 Şehit Eren Bülbül'ün annesi anlattıklarıyla yürekleri dağladı: Kapıyı kitlemeyin Eren gelecek... Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün ailesi çocuklarının acısını unutamıyor. Anne Ayşe Bülbül, ' Hayalleri vardı ama en büyük hayali ezan okumaydı. Ben hala Eren'i bekliyorum. Çocuklara, 'Kapıyı kilitlemeyin, benim yavrum gelecek, Eren yaralıdır, kollarını kaldırıp da kapıyı açamaz' diyorum. Hala hayal gibi...' BiP'te paylaş

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OYNAT 02:29 Şehit Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatı, TRT tarafından çekimlerine başlanan sinema filmiyle ölümsüzleştirilecek. 2021 yılında vizyona girecek filmin ilk tanıtımı, Eren Bülbül'ün doğum gününde TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in sosyal medya hesabından paylaşıldı. Eren paylaşımında, 'Eren Bülbül'ün doğum günü bugün. Yaşasaydı 19 yaşında olacaktı. 15 yaşında şehit oldu. Eren Bülbül'ün hayatını anlattığımız sinema filmimizin çekimlerine başladık. Her an iyilikle anılacaksın... ' ifadelerine yer verdi. BiP'te paylaş

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