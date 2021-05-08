Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Şehit Eren Bülbülün annesi Harçlığı olmadığı için bana ormandan çiçek toplardı
AKTÜEL

Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Harçlığı olmadığı için bana ormandan çiçek toplardı

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Anneler Günü'ne buruk giriyor. Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Ayşe Bülbül, "Eren'imin harçlığı olmadığı için bana Anneler Günü'nde çiçek alıp getiremezdi, ormandan açan çiçeklerden toplar getirirdi. Onun gibi çiçek topladım bu sabah" dedi.

Haber Merkezi DHA
Şehit Eren Bülbülün annesi: Harçlığı olmadığı için bana ormandan çiçek toplardı
Arşiv

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül bu yıl da Anneler Günü'ne buruk giriyor.

Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı: İyi ki varsın Eren bu millet seni asla unutmayacak
GÜNDEM
Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı: İyi ki varsın Eren bu millet seni asla unutmayacak

‘OĞLUM GİBİ ÇİÇEKLER TOPLADIM ORMANDAN’

Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Ayşe Bülbül şehit oğlu ile geçirdiği Anneler Günü'nü anlattı. Ayşe Bülbül, “Çocuklar karne aldığı zaman, doğum günlerinde, bayramlarda, anneler gününde böyle özel günlerde daha çok acımı hissediyorum. Eren'imin harçlığı olmadığı için bana Anneler Günü'nde çiçek alıp getiremezdi, ormandan açan çiçeklerden toplar getirirdi. Şimdi Eren’im yok yanımda. O kadar çok buruğum ki. Anneler Günü'nün gelmesini bile istemiyorum. Eren’imin çiçekleri bana verirken dizlerini çökmesi gözümde canlanıyor. Çok zoruma gidiyor" dedi.

Üç yıl oldu Eren
GÜNDEM
Üç yıl oldu Eren

Şehit Eren Bülbül'ün annesi anlattıklarıyla yürekleri dağladı: Kapıyı kitlemeyin Eren gelecek...
OYNAT 01:35
Şehit Eren Bülbül'ün annesi anlattıklarıyla yürekleri dağladı: Kapıyı kitlemeyin Eren gelecek...
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün ailesi çocuklarının acısını unutamıyor. Anne Ayşe Bülbül, ' Hayalleri vardı ama en büyük hayali ezan okumaydı. Ben hala Eren'i bekliyorum. Çocuklara, 'Kapıyı kilitlemeyin, benim yavrum gelecek, Eren yaralıdır, kollarını kaldırıp da kapıyı açamaz' diyorum. Hala hayal gibi...'


  • Oğlu için çiçek topladığını söyleyen Ayşe Bülbül, "Onun gibi çiçek topladım bu sabah. Oğlumun mezarını suladım. Dualar ettim ona. Konuştum oğlumla saatlerce. Anneler Günü'nde oğlum yanımda yok. Oğlum gibi çiçekler topladım ormandan. O benim anneler günümü kutlayamıyor ama ben bu çiçeklerle oğlumun evlatlar gününü kutluyorum” diye konuştu.

Şehit Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor
OYNAT 02:29
Şehit Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor
Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatı, TRT tarafından çekimlerine başlanan sinema filmiyle ölümsüzleştirilecek. 2021 yılında vizyona girecek filmin ilk tanıtımı, Eren Bülbül'ün doğum gününde TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in sosyal medya hesabından paylaşıldı. Eren paylaşımında, 'Eren Bülbül'ün doğum günü bugün. Yaşasaydı 19 yaşında olacaktı. 15 yaşında şehit oldu. Eren Bülbül'ün hayatını anlattığımız sinema filmimizin çekimlerine başladık. Her an iyilikle anılacaksın... ' ifadelerine yer verdi.
Abone Ol Google News
Makasın bedeli ağır oldu

Makasın bedeli ağır oldu

​Biri bankaya girip biri elektrik direğine çarpıp durdu.
Çöp sanıp atacaktı

Çöp sanıp atacaktı

Arabasının üstünde gördü: ​İçine bakınca hayretler içinde kaldı
Faciaya ramak kala

Faciaya ramak kala

​Geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü şarampolde asılı kaldı.
İçerisi<br>Şampiyonlar Ligi

İçerisi
Şampiyonlar Ligi

'HES' koduyla giriliyormuş: Jandarmadan nefes kesen operasyon
Musul<br>Ovaköy'ü istiyor

Musul
Ovaköy'ü istiyor

Türkiye “güvenin sembolü” olarak görülüyor.
Arabulucu etkisi

Arabulucu etkisi

Yarım asırlık ipotek 22 günde çözüldü.

Alçak saldırı

Alçak saldırı

​İsrail, Kudüs'te tacizin dozunu dün gece artırdı.

Ciğeri kediye emanet etmişler

Ciğeri kediye emanet etmişler

​Haraç keseni yolsuzluk komisyonuna başkan yaptılar.
Kırgızistan’da FETÖ’nün ipi çekildi

Kırgızistan’da FETÖ’nün ipi çekildi

Ankara'ya sıcak mesajlar veren yeni Cumhurbaşkanı, ülkede dengeleri değiştiriyor.
İlimde kıskançlık olmaz

İlimde kıskançlık olmaz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı patenti tartışmalarına noktayı koydu.
Güçlü meclis güçlü AYM

Güçlü meclis güçlü AYM

​120 maddelik anayasa teklifi hazır.
Virüsten kaçış arsaya yaradı

Virüsten kaçış arsaya yaradı

Kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlerin arsa ve arazi yatırımları hız kazandı.
İşgalcilere uçan tekme

İşgalcilere uçan tekme

​Filistinli genç İsrail polisinin saldırısına böyle karşılık verdi.
"Provokatif tutuma son verin"

"Provokatif tutuma son verin"

​Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama.
Pazarcılar akın etti

Pazarcılar akın etti

​Bayrampaşa halinde gece yoğunluğu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.