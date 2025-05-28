Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması için son 3 gün

Toplamda 1 milyon TL ödülün dağıtılacağı yarışma, bu yıl da dört ana kategoride gerçekleştiriliyor: “2024’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları”, “Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar”, “Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi – Serbest Haber)” ve “Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi – Serbest Haber)”. Bunun yanı sıra, yarışmanın özel kategorisi olan “Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü” bu yıl Rami Kütüphanesi temasıyla düzenleniyor. Katılımcılardan, geçmişte askeri kışla olan ve bugün bir kültür merkezi haline gelen Rami Kütüphanesi’ni kendi bakış açılarıyla yorumlamaları bekleniyor.