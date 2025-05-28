Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması için son 3 gün

Yeni Şafak foto muhabiri ve 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz anısına bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması”nda başvurular 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü 23:59’da sona eriyor. 1 Mart 2025’te başlayan ve fotoğraf severlerden büyük ilgi gören yarışma için artık son günlere girildi.
Toplamda 1 milyon TL ödülün dağıtılacağı yarışma, bu yıl da dört ana kategoride gerçekleştiriliyor: “2024’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları”, “Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar”, “Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi – Serbest Haber)” ve “Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi – Serbest Haber)”. Bunun yanı sıra, yarışmanın özel kategorisi olan “Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü” bu yıl Rami Kütüphanesi temasıyla düzenleniyor. Katılımcılardan, geçmişte askeri kışla olan ve bugün bir kültür merkezi haline gelen Rami Kütüphanesi’ni kendi bakış açılarıyla yorumlamaları bekleniyor.
Yarışmanın seçici kurulunda ise Türk Kızılay’ı Prodüksiyon ve İçerik Müdürü Fırat Yurdakul, eski Cumhurbaşkanlığı Özel Fotoğrafçısı Kayhan Özer, foto muhabirleri Ümit Bektaş, Sedat Özkömeç ve Elif Öztürk gibi alanında uzman isimler yer alıyor.
Her kategoride dereceye giren birinciye 100.000 TL, ikinciye 75.000 TL, üçüncüye ise 50.000 TL ödül verilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını www.mustafacambazfotografyarismasi.com adresi üzerinden gerçekleştirebilir. Yarışmanın ödül töreni ise Temmuz ayında yapılacak.
Mustafa Cambaz’ın sanatı ve hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılmak için son gün 31 Mayıs 2025. Fotoğraf tutkunlarının bu anlamlı yarışmayı kaçırmaması bekleniyor.